Николас Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет

«Атлетик» объявил о продлении контракта с нападающим Николасом Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2035 года.
Сумма выкупа футболиста увеличилась более чем на 50%.
Интерес к форварду проявляла «Барселона».
«Атлетик» объявил о продлении контракта с нападающим Николасом Уильямсом. Новое соглашение рассчитано до 2035 года.
Сумма выкупа футболиста увеличилась более чем на 50%.
Интерес к форварду проявляла «Барселона».
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