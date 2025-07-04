Николас Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет

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вчера, 11:43

«Атлетик» объявил о продлении контракта с нападающим . Новое соглашение рассчитано до 2035 года.

Сумма выкупа футболиста увеличилась более чем на 50%.

Интерес к форварду проявляла «Барселона».