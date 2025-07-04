 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыИспания. Примера 2025/2026

Николас Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» на 10 лет

Сортировать
Все комментарии
catal
catal ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 02:58
Разумно. Но все равно я не вижу причин, называть уровень Уильямса средним и пр. В Испании полно всяких Изи Палазонов и Де Фрутосов, которые заменили бы Уильямса в сборной, будь он "средним".
Bombon
Bombon ответ catal (раскрыть)
вчера в 23:03
Про Лапорту я вообще говорить не хочу. Обычный балабол и популист. И спортдир Деку такой же. Они сами не знают кого хотят и на кого хватит денег. Лапорта уже сколько обещает выйти на правило 1:1. До сих пор не вышли. Обещал, что на Камп Ноу вернуться в январе. Уже июль. Никто и никуда не вернулся. Все, что он может - молоть языком. И его друг Деку. Абсолютно некомпетентный спортивный директор, который не умеет вести переговоры. Все, что он может - пытаться проталкивать клиентов своих друзей-агентов. Роке можно вспомнить. Он был не нужен Хави, потом не понадобился Флику. Купили полено за огромные деньги, а продали обратно намного дешевле. И все потому, что агент Роке хороший друг Деку. Я больше скажу, они и сейчас не знают кого могут купить, а кого нет. Более того, сейчас хотят Луиса Диаса. Хотя прекрасно понимают, что денег на него не хватит, а Ливерпуль в связи с гибелью Жоты Диаса вообще не продаст. Это все похоже на пустые разговоры, чтобы скрыть свою полную некомпетентность. А когда никого не подпишут, скажут что пытались, но не вышло. А в том, что Нико не перейдет есть еще один плюс. Ямаль и так звезду поймал. А если привести его друга, все может не очень хорошо закончиться. И, как показала практика, когда собирают друзей для главной звезды(а Ямаля руководство считает главной звездой) это не очень хорошо отражается на команде. По крайней мере в Барсе так точно
catal
catal ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 20:59
Все это странно. В прошлом году 8 июля почти ровно год назад Лапорта в интервью (лежит на Мундодепортиво) сказал, что восхищается уровнем Нико Уильямса.
"I really like Nico Williams and there is money to sign him".
В общем странная история.
Bombon
Bombon ответ catal (раскрыть)
вчера в 19:24
Нет, я бы не считал переход Уильямса важным и нужным. Также как в свое время был против трансферов Дембеле, Коута и Гризмана. Барселоне нужен вингер другого типа, который сам умеет завершать. А желательно, чтобы мог сыграть и центрфорварда У Уильямса с этим есть проблемы. В Барсе уже есть Ямаль, который может обводить и пасовать, а забивает мало. Второй такой не нужен. Просто на Левандовского мало надежды. Реализация у него все хуже. А про стастистику. Ямаль сам создает себе пространство для удара. И бьет не из самых хороших позиций. Плюс на момент Евро Ямалю было всего 16. Врядли в таком возрасте стоит ждать зрелой игры. Парень пытался себя проявить, и у него это получилось. И еще один факт. У Уильямса проблемы с пахом. Причем проблемы хронические. В прошлом сезоне это не первая травма такого характера. Были и раньше. Еще один клиент лазарета не нужен. Их и так достаточно. И почему Уильямсу должны что-то гарантировать. Тот же Рафинья за прошлый сезон имеет лучшую статистику чем Нико за всю карьеру. Он и в Баварию поэтому не пошел. Ему там тоже место в основе не гарантировали. Я понимаю, когда такие условия ставят топ-игроки уровня Мбаппе. Но не Уильямс.
catal
catal ответ Bombon (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Вы выдаете предвзятость. Уильямс игрок основного состава сборной Испании. По данным Opta sports ведущей самую точную статистику футбола, в отличие от Ямаля ставшего самым бесполезным игроком Евро-2024 в Германии в сборной Испании, его "ожидаемые голы" наткнулись на 1 забитый гол из 18 ударов (5%), хотя Ямаль был самым активным игроком сборной и всех перебил по воротам, с таким же "успехом" как и в Барселоне (6%), думая что он великий бомбардир. То есть ожидаемая от активности эффективность заминусилась результатом.
Так вот у Уильямса - наоборот. Наряду с Ольмо Уильямс стал самым полезным игроком сборной Испании.
Мне кажется выгори сделка вы бы написали, что в Барселону наконец-то пришел полезный и важный игрок?
Bombon
Bombon ответ catal (раскрыть)
вчера в 18:23
Можно многое говорить про состав Барсы, но кто такой Уильямс чтобы ему что-то гарантировать. Весьма посредственный игрок. Может, чуть выше среднего. С Баварией у него не сложилось по той же причине, хотя контракт предложили даже лучше чем предлагали в Барселоне. А другим топам он вообще не нужен. Скорее всего, он и его агент просто выбивали улучшенный контракт у Атлетика и никуда он не собирался уходить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:25, ред.
Пошел как по 105 статье УК РФ
Добровольно!)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 17:17
Рафинья продлили уже ))) с повышением з\п
25процентный клоун
25процентный клоун ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:14
А как же другие великие игроки, которым пока не стал Нико, играли без трофеев и радовали нас?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Lobo77 (раскрыть)
вчера в 17:12
Рафинья бы не заметил Нико, всетаки первый номер на ЗМ.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 16:54
Всё к лучшему! В Барселоне и без Нико выиграли всё, кроме ЛЧ. Ла Масия обеспечивает нужный ресурс для главной команды. Нет ничего лучше, чем доверять собственной молодёжи и сохранить большие деньги.
К тому же, они выигрывают титулы. В конечном счёте - это самое основное!
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 16:32
Мне кажется, суетливый Лукман не подойдёт Барсе.
Поле плохо видит, можно сказать ,,не командный инди́видуалист"...Он не для ,,тики-таки".
Lobo77
Lobo77
вчера в 15:59, ред.
Рафинья выдохнул и пошел праздновать в бар.
А его агент срочно сел готовить новый контракт с существенным увеличением суммы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:27
Все было ожидаемо.
куча проблем, инвестиций- нет, продаж игроков тоже нет, только Фати по дешевке отдали Монако, тер Штеген остается.
так чего мы, сине гранатовые, хотим тогда?)
и не факт, что теперь Ливерпуль Луиса Диаза отдаст после трагедии с Жотой. скорей Ливерпуль начнет гнуть свою линию, что игрок не продается.
все вышло так, как писал Фабрицио Романо.
либо Нико переходит в Барсу, либо Нико остается в Бильбао.
Барса не успела, значит Нико остается в Бильбао.
там он и останется лидером середняка-клуба.
у Барсы остается только один вариант.
пойти за Лукманом из Аталанты.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 14:16


Если добавить пользователя в игнор, то он не сможет на вас подписаться, отвечать на ваши комментарии, вступать в Ваши лиги и оставлять комментарии в Вашем блоге.


Incredulous
Incredulous
вчера в 14:12
Самое забавное в данной ситуации, это слова Уильямса после продления контракта: "Это мой дом. Здесь я вырос, стал профессионалом и почувствовал настоящую поддержку. Я верю в этот проект и хочу продолжать расти вместе с клубом. Для меня честь защищать цвета Атлетика". Это тот, который пару недель назад уведомлял руководство басков, что намерен покинуть клуб этим летом, а как только не срослось с уходом в Барсу, сразу вспомнил, что Бильбао - это его дом.

Ох, такие переменчивые эти юные таланты))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 14:11
Думаю, Уильямс не перешел в Барсу потому что ему не гарантировали, что его зарегистрируют. Игрок решил не рисковать и остался в Атлетике по принципу "лучше синица в руках, чем журавль в небе". Теперь клубу, который захочет подписать Нико придется раскошелиться. Барса упустили шанс купить его по выгодной цене.
Аксинья
Аксинья
вчера в 14:07, ред.
Шантаж это такая просьба в которой ну просто невозможно отказать))
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:56
Называется попробуйте теперь купите этот бриллиант)))
Incredulous
Incredulous ответ catal (раскрыть)
вчера в 13:32
Даже в мыслях не было защищать, оправдывать или выгораживать Уильямса. Он сам себя загнал в ту ситуацию, в которой оказался.
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
вчера в 13:29
Вот так вот!
catal
catal ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:29
Ты так выстраиваешь логику, будто бедняжке Уильямсу выкрутили руки. А по информации прессы о трансфере в Барселону это он выкручивал руки Барселоне требованием прописать в контракте статус основного состава без скамейки. На что конечно состав капризных ямалийцев и рафиний не был готов - был бы скандал и нытье.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Баобаб (раскрыть)
вчера в 13:28
Да останется Нико в Бильбао бестрофейным
catal
catal
вчера в 13:25
Вот это поворот ))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:25
Ловко всех обвел вокруг пальца баскский клуб)))) особенно Барсу. Ну что, теперь Деку должен сам уйти. Потерял и Нико и Луиса Диас.
Баобаб
Баобаб
вчера в 13:14
Надоело ему походу тупые заманухи барсы. Не сможем зарегистрировать, первый год с маленькой зарплатой. Решил отрезать интерес барсы, как ломоть.
sihafazatron
sihafazatron ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:13
Хах, тогда вообще прикол)))
А так я путаю их...
Incredulous
Incredulous ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
Именно этот. Старшый, Иньяки Уильямс, Барсе точно не подходит, так как он играет на позиции неприкосновенного Ямаля. А младший на противоположном фланге, на позиции травматичного, и порой нестабильного Рафиньи. Вот Барса скорее всего и хотела потихоньку обновлять и омоложать левый фланг атаки. И если честно упустила шикарную возможность с приобретением перспективного левого вингера, так на трансфермаркете молодой испанец оценивается в 70 млн, а клаусула у него в контракте прописана 58 млн. Так что Барса могла сорвать куш, но что-то несрослось.
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:02
А ведь куда только не сватали Нико, и в Реал, и в Бврселону, и в АПЛ. Да и сам Уильямс, судя по его высказываниям уже был на чемоданах. Но английским клубам и Реалу Нико оказался не нужен, а для Барселоны такой трансфер оказался на грани фола, из-за стоимости футболиста, а Атлетик, конечно, не захотел уступать в цене перспективного, молодого таланта, ещё и конкуренту по чемпионату. И, ввиду того, что срок контракта Николаса заканчивается через два года, руководство "Атлетика", вероятно, поставили условие Уильямсу младшему, или тот уходит этим летом, или подписывает долгосрочный контракт, с увеличением отступных. Вот юному таланту, который скорее всего уже примерял сине-гранатовую футболку, ничего и не осталось, как переподписать контракт с Атлетиком.
Capral
Capral
вчера в 12:55
Опять конФЛИКт начудил...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 