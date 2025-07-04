Беленов: «Уровень футбола у нас упал, я могу играть хоть до 43 лет»

Вратарь Александр Беленов считает, что может ещё несколько лет выступать на профессиональном уровне.
Уровень футбола у нас сильно упал, так что я могу играть хоть до 43 лет, если не будет проблем со здоровьем. До 40 — очень реально. Да и травмы бывают разные. Выскакивают мелкие болячки, но жесткие травмы, слава Богу, обошли стороной. Из последнего — чистил локоть, был бурсит.
С.-Энергии: 96 игр -111 голов; в Кубани: 164 игры - 184 гола; в Уфе: 165 игр - 179 голов; рекорд установил в Спартаке: 1 игра - 2 гола и Рубине: 4 игры - 10 голов.
В сборной России 2 игры просидел на лавке. В списке 33-х лучших был 2 раза, в
13-м и 14-м годах, оба раза 3-м номером. Для начала, его уровень футбола упал и никому, кроме Медиалиги, он не нужен, пусть не свистит.
С.-Энергии: 96 игр -111 голов; в Кубани: 164 игры - 184 гола; в Уфе: 165 игр - 179 голов; рекорд установил в Спартаке: 1 игра - 2 гола и Рубине: 4 игры - 10 голов.
В сборной России 2 игры просидел на лавке. В списке 33-х лучших был 2 раза, в
13-м и 14-м годах, оба раза 3-м номером. Для начала, его уровень футбола упал и никому, кроме Медиалиги, он не нужен, пусть не свистит.