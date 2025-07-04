Беленов: «Уровень футбола у нас упал, я могу играть хоть до 43 лет»

Вратарь считает, что может ещё несколько лет выступать на профессиональном уровне.

Уровень футбола у нас сильно упал, так что я могу играть хоть до 43 лет, если не будет проблем со здоровьем. До 40 — очень реально. Да и травмы бывают разные. Выскакивают мелкие болячки, но жесткие травмы, слава Богу, обошли стороной. Из последнего — чистил локоть, был бурсит.