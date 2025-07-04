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Беленов: «Уровень футбола у нас упал, я могу играть хоть до 43 лет»

вчера, 17:51

Вратарь Александр Беленов считает, что может ещё несколько лет выступать на профессиональном уровне.

Уровень футбола у нас сильно упал, так что я могу играть хоть до 43 лет, если не будет проблем со здоровьем. До 40 — очень реально. Да и травмы бывают разные. Выскакивают мелкие болячки, но жесткие травмы, слава Богу, обошли стороной. Из последнего — чистил локоть, был бурсит.

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Все комментарии
Vilar
Vilar
вчера в 22:11
За свою карьеру Беленов играл в 7-ми командах. Больше всего игр провёл в
С.-Энергии: 96 игр -111 голов; в Кубани: 164 игры - 184 гола; в Уфе: 165 игр - 179 голов; рекорд установил в Спартаке: 1 игра - 2 гола и Рубине: 4 игры - 10 голов.
В сборной России 2 игры просидел на лавке. В списке 33-х лучших был 2 раза, в
13-м и 14-м годах, оба раза 3-м номером. Для начала, его уровень футбола упал и никому, кроме Медиалиги, он не нужен, пусть не свистит.
adekvat
adekvat
вчера в 19:47
Где он собрался играть до такоговозраста, в Химках?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 18:50
Уровень футбола в Росии реально очень упал и его падение продолжается, снижается и популярность игры номер один...
lotsman
lotsman
вчера в 18:40
В чём то он прав. Не тот уровень, который был раньше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:39
Глядишь так и Роналду лет через 5 приедет рекорды свои бить))
dt4e4qu66egp
dt4e4qu66egp
вчера в 18:37
Согласен что уровень упал, матчей мало,варимся в своем соку, можно играть и до пятидесяти
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:16
Уровень упал, зато рубилова стало больше...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:01
Как он прошёлся по родному чемпионату. Вроде качественных легов команды приобретают...
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