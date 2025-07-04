«Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки от БК Pinnackle

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04 июля 2025, 19:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль», который состоится 4 июля 2025 года.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» не выглядел на этом турнире главной надежной бразильского чемпионата, но смог зайти в турнире дальше двух соотечественников из «Фламенго» и «Ботафого». Теперь команде предстоит встреча с «Аль-Хиляль», в котором собраны известные в Европе исполнители, оставившие в прошлом раунде за бортом соревнований грозный «Манчестер Сити». Представителю бразильской Серии А лишь остается надеяться на себя и исключить грубые ошибки в обороне.

30 июня «Флуминенсе» обыграл в 1/8 финала миланский «Интер» (2:0), а 25 июня разошелся миром с «Мамелоди Сандаунс» из Южной Африки (0:0).

«Аль-Хиляль»

Симоне Индзаги только заступил на пост главного тренера команды из Саудовской Аравии, а уже имеет хорошую возможность пробиться в полуфинал клубного чемпионата мира. «Аль-Хиляль» блестяще проявил себя в игре с «Манчестер Сити» и заслуженно находится в четвертьфинале турнира. Теперь клуб постарается одолеть и бразильского соперника на радость руководства и болельщиков.

1 июля «Аль-Хиляль» обыграл в дополнительное время «Манчестер Сити» (4:3), а 27 июня оказался сильнее мексиканской «Пачуки» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Флуминенсе» – 3.02

Ничья – 3.3

Победит «Аль-Хиляль» – 2.55

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Аль-Хиляль» проиграл всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Флуминенсе» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах при трех ничьих

Команды никогда ранее между собой не встречались в официальных или товарищеских матчах

Прогноз