«Флуминенсе» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки от БК Pinnackle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Флуминенсе» – «Аль-Хиляль», который состоится 4 июля 2025 года.
«Флуминенсе»
«Флуминенсе» не выглядел на этом турнире главной надежной бразильского чемпионата, но смог зайти в турнире дальше двух соотечественников из «Фламенго» и «Ботафого». Теперь команде предстоит встреча с «Аль-Хиляль», в котором собраны известные в Европе исполнители, оставившие в прошлом раунде за бортом соревнований грозный «Манчестер Сити». Представителю бразильской Серии А лишь остается надеяться на себя и исключить грубые ошибки в обороне.
30 июня «Флуминенсе» обыграл в 1/8 финала миланский «Интер» (2:0), а 25 июня разошелся миром с «Мамелоди Сандаунс» из Южной Африки (0:0).
«Аль-Хиляль»
Симоне Индзаги только заступил на пост главного тренера команды из Саудовской Аравии, а уже имеет хорошую возможность пробиться в полуфинал клубного чемпионата мира. «Аль-Хиляль» блестяще проявил себя в игре с «Манчестер Сити» и заслуженно находится в четвертьфинале турнира. Теперь клуб постарается одолеть и бразильского соперника на радость руководства и болельщиков.
1 июля «Аль-Хиляль» обыграл в дополнительное время «Манчестер Сити» (4:3), а 27 июня оказался сильнее мексиканской «Пачуки» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Флуминенсе» – 3.02
- Ничья – 3.3
- Победит «Аль-Хиляль» – 2.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.2
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7
Статистика
- «Аль-Хиляль» проиграл всего одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- «Флуминенсе» выиграл семь поединков из десяти последних во всех турнирах при трех ничьих
- Команды никогда ранее между собой не встречались в официальных или товарищеских матчах
Прогноз
Поставить на победу «Аль-Хиляль», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Предполагаем, что команда из Саудовской Аравии сыграет более сбалансированно и будет заставлять ошибаться соперника за счет прессинга и давления, что приведет к общей победе и выходу в полуфинал КЧМ 2025.