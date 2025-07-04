ФНЛ представила проект нового турнира с участием любительских клубов

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вчера, 16:33

Футбольная национальная лига ( ФНЛ ) на общем собрании клубов представила проект турнира, в котором будут выступать любительские команды.

Одной из ключевых задач появления турнира называется продвижение на федеральном уровне соревнований между региональными клубами. Предварительно первый розыгрыш начнётся весной 2026 года.

Согласно проекту, подразумевается участие 192 команд: 118 клубов от Третьей лиги, 59 — от дивизиона «Б» Второй лиги, где выступают коллективы из Крыма, 15 — от Российского футбольного союза ( РФС ), в том числе команды Медиалиги.

В Кубке России в сезоне-2025/26 выступят 104 клуба, в том числе 15 любительских, среди них — три команды Медиалиги.