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ФНЛ представила проект нового турнира с участием любительских клубов

вчера, 16:33

Футбольная национальная лига (ФНЛ) на общем собрании клубов представила проект турнира, в котором будут выступать любительские команды.

Одной из ключевых задач появления турнира называется продвижение на федеральном уровне соревнований между региональными клубами. Предварительно первый розыгрыш начнётся весной 2026 года.

Согласно проекту, подразумевается участие 192 команд: 118 клубов от Третьей лиги, 59 — от дивизиона «Б» Второй лиги, где выступают коллективы из Крыма, 15 — от Российского футбольного союза (РФС), в том числе команды Медиалиги.

В Кубке России в сезоне-2025/26 выступят 104 клуба, в том числе 15 любительских, среди них — три команды Медиалиги.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
nubom
nubom ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 18:14
Я бы для начала переименовал академии в ПТУ. Если бы они были Академиями, то вопросов, как найти себя во взрослом футболе, не стояло. Другой вопрос, чтО в России считать взрослым футболом. Пока котируются силовая борьба и выносливость, а главное – полное неуважение к соратникам по специальности. Ты мне финт, а я тебя по ногам, на - получи. Вот “академии” трактора и штампуют. Против лома нет приема…
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 17:07
На счет молодых игроков думаю надо напрягать такие клубы как Зенит , Спартак!Которые имея хорошие академии плюют на своих игроков! Пример тому слова Тимощука: «У нас нет времени ждать от них чудес» или Федуна когда он управлял Спартаком :Если отменить лимит, зачем мне тратить полмиллиарда в год на детские команды? Лучше куплю четверых легионеров» Вот думаю одна из причин бед! Ну и конечно госденьги! Куда же без них!Покупая гастеров проще распилить бюджет!Да и в том Спартаке они лидируют по выплате агентам! По мне повторюсь лучше вообще ввести запрет на легов! Все равно нигде не играем!Как то так!
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:57
Может хватит изобретать велосипед? Сколько уже было этих проектов и сколько ещё будет. Сейчас нужно думать о том, что молодые российские игроки, после окончания академий не могут найти себя во взрослом футболе. Все усилия футбольных специалистов нужно направить на решение проблем адаптации молодых футболистов.
dx5cap4f7ues
dx5cap4f7ues
вчера в 16:37
Очередную бредятину придумали чинушки
Гость
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