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«Бешикташ» разорвал контракт с Иммобиле

вчера, 18:44

Пресс-служба «Бешикташа» сообщает, что нападающий Чиро Иммобиле покидает клуб.

Контракт с форвардом был разорван. Итальянец получил 2,6 млн евро в качестве компенсации.

«Бешикташ» разорвал контракт с Иммобиле

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:36
Ему бы вернуться обратно в Италию, всё же итальянцы не так хороши за границей....
Думаю переход в условную Болонью или Аталанту был бы идеальным вариантом, ну или в Пизу, такой опытный игрок помог бы новечку Серии А
Гость
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