«Бешикташ» разорвал контракт с Иммобиле

Пресс-служба «Бешикташа» сообщает, что нападающий Чиро Иммобиле покидает клуб.
Контракт с форвардом был разорван. Итальянец получил 2,6 млн евро в качестве компенсации.
Пресс-служба «Бешикташа» сообщает, что нападающий Чиро Иммобиле покидает клуб.
Контракт с форвардом был разорван. Итальянец получил 2,6 млн евро в качестве компенсации.
Думаю переход в условную Болонью или Аталанту был бы идеальным вариантом, ну или в Пизу, такой опытный игрок помог бы новечку Серии А
Думаю переход в условную Болонью или Аталанту был бы идеальным вариантом, ну или в Пизу, такой опытный игрок помог бы новечку Серии А