ПСЖ не узнать. Энрике создал нового европейского гегемона, в паре с «Баварией» это фаворит

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04 июля 2025, 16:15

Мюнхенцам придётся тяжело.

Слишком лёгкий турнир для парижан

Групповая стадия для европейцев – в целом обычная прогулка. Произошла пара сенсаций, но глобальных неожиданностей почти не было (невыход «Атлетико» и «Порту» – исключение). И больше всего это относится к ПСЖ . Парижане поймали дикий кураж, когда продвигались по сетке плей-офф Лиги чемпионов. В итоге взяли исторический для себя «ушастый кубок», просто деклассировав «Интер» в финале. Этот настрой перенёсся и на Клубный чемпионат мира, где ПСЖ по-прежнему нет равных.

Команда Луиса Энрике тоже проиграла на групповой стадии – 0:1 «Ботафого». При этом в остальных матчах имела тотальное превосходство. В первом же туре – разгром «Атлетико» (4:0), в заключительном – 2:0 с «Сиэтл Саундерс». От «Интера Майами» камня на камне не оставили – 4:0. Хакими, Невеш и Хвича набили неплохую статистику за это время. И только теперь парижане столкнутся с равным соперником, который КЧМ проводит настолько же хорошо.

Основные трансферные вопросы отложили до окончания турнира

В отличие от того же «Реала» парижане не стали торопиться с подписаниями и КЧМ проводят той же обоймой, которая взяла ЛЧ . При этом пара основных сюжетов всё же выделяется. ПСЖ ищет команду для Марко Асенсио. Испанец не прижился в проекте Луиса Энрике, минувшей зимой его отдали «Астон Вилле» в аренду. «Львы» по итогам сезона решили хавбека не выкупать, а его перспективы в ПСЖ никак не изменились. Сейчас за хавбека борются «Милан» и «Фенербахче».

В то же время Баркола и Руиса пытаются отбить у назойливых покупателей. К полузащитнику интерес проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Аль-Наср». Клуб и лично Энрике дали понять, что рассчитывают на Фабиана. Что касается вингера, к нему присматривалась как раз «Бавария», позже подключились «Арсенал» и «Челси». Брэдли растерял прежние позиции во второй половине сезона, но отпускать топ-исполнителя ПСЖ всё равно не хочет.

Слухов о трансферах на вход не так много – только Забарного хотят забрать из «Борнмута». Со сделкой немало проблем. «Вишни» отказались от 55 млн фунтов и хотят больше 70. При этом если парижане согласятся, придётся решать вопрос с Сафоновым – играть с россиянином в одной команде Илья не хочет. А расставание с Матвеем, в свою очередь, делает подвисшим вопрос с вратарской бригадой. Сафонов хорошо страховал Джанлуиджи по ходу сезона, его нехватка тяжело ударит по глубине состава. Так ещё и переговоры с Доннаруммой по новому контракту не окончены. Слишком многое надо решить перед трансфером самого Забарного.

Единственное поражение

После дикого старта «Баварии» была необходима отрезвляющая пощёчина – мюнхенцы начали слишком лихо. В первом же туре команда Венсана Компани поиздевалась над «Оклендом» (10:0), а после обыграла «Бока Хуниорс» – (2:1). Поражение от «Бенфики» на финише группового этапа вроде и обидное – с другой стороны, своевременное. Мюнхенцы вспомнили, что такое организованная оборона и необходимость вскрывать её при 0:1. Вспомнили, что на Клубном ЧМ есть и другие качественные команды, которые умеют наказывать за ошибки и показывать высокую реализацию.

Как раз после этого столкнулись с опасным соперником – «Фламенго». После двух быстрых голов бразильцам дали возможность отыграться – и к 56-й минуте отрыв был минимальный (3:2). В необходимый момент мюнхенцы показали разницу в классе и дожали соперника – на 73-й забил Харри Кейн.

Поиски вингера, тяжёлые переговоры по форварду

«Баварцы» привезли Джонатана Та и отпустили Лероя Сане, так что часть громких переходов уже произошла. Клуб переключился на укрепление других позиций – селекционеры ищут вингера и пытаются договориться со «Штутгартом» по форварду. С последним ситуация яснее – с кандидатом уже определились. Ник Вольтемаде хорошо проявил себя в составе «швабов» в прошлом сезоне, так что интерес к нему логичен. Сам футболист хочет перебраться в Мюнхен – при этом «Штутгарт» настаивает на компенсации в 80-100 млн евро, «Бавария» готова предложить только 50.

Что касается замены Сане, выбор по-прежнему широкий – от реалистичных (Баркола, Рэшфорд) до совсем сказочных (Луис Диас, Леау, Мартинелли). Вопрос в том, готовы ли мюнхенцы потратиться ради качественного усиления этой позиции.

Печальные воспоминания

Именно «Бавария» остановила парижан, когда они впервые вплотную подошли к победе в ЛЧ – 0:1 в финале оставили Мбаппе и Неймара без знакового для них «ушастого». Ждать победы в турнире пришлось ещё пять лет. «Баварцы» обыгрывают «Пари Сен-Жермен» в последних четырёх матчах кряду – причём каждый раз всухую. На отрезке с декабря 2017-го по 2025 год у парижан только одна победа – в четвертьфинале ЛЧ -20/21 (реванш за проигранный финал годом ранее).