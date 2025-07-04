 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Полузащитника «Зенита» Мостового оштрафовали на 75 тысяч рублей

вчера, 08:35

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оштрафован на 75 тысяч рублей.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, футболист нарушил статьи 15 регламента РФС по этике.

В минувшем сезоне игрок провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноВ комитете по этике РФС подробно объяснили решение о наказании Писарского
03 июля
ОфициальноИтальянский клуб «Брешиа» официально исключён из соревнований
03 июля
Представитель Писарского заявил, что вина игрока не доказана
03 июля
Писарского отстранили от футбола на четыре года, три из которых — условно
03 июля
Карраскаля оштрафовали на 10 миллионов рублей. В заявке нового клуба Карпина проблемные хулиганы
30 июняRoman Novikov в блоге Забыли спроситьКомментарии2
ОфициальноС «Локомотива» сняли запрет на регистрацию новых игроков
30 июня
 
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Согласен. Такое же положительное впечатление, на меня произвел Малофеев. Тоже довелось пообщаться. Все от воспитания родительского зависит.
просто_так
просто_так ответ jRest (раскрыть)
сегодня в 00:37
Вы думаете в ультрасах нету высококвалифицированных врачей или инженеров? Ну и чем же будут они будут отличаться во время празднования гола своей любимой команды от культурного быдла?
catal
catal ответ 4ganeeeuf2jq (раскрыть)
вчера в 21:00
Сжигать символику? Мне кажется с такими подходами можно зайти далеко, "привлекая внимание" )))))
4ganeeeuf2jq
4ganeeeuf2jq ответ catal (раскрыть)
вчера в 19:24
Так Мостовой же услугу Спартаку оказал.
Публично и бесплатно для Спартака популяризировал «народную команду». Отрицательный пиар - тоже пиар.
Надо Спартаку публично выступить с заявлением и компенсировать штраф Мостовому.
А так да, Радимов был прав!
Sergo81
Sergo81 ответ Palex (раскрыть)
вчера в 18:23
А я вот как-то на парковке встретил Дмитрия Радченко, сфотографировался с ним, очень интеллигентный мужчина, чистота речи, дружелюбие. Вот на кого нужно равняться этим мостовым, с кого пример брать.
Palex
Palex ответ jRest (раскрыть)
вчера в 17:48, ред.
Может вам будет интерсно , но среди высокообразованных врачей и инженеров, тоже встречаются, быдловатые товарищи и ещё похлеще, чем футболисты. Соглашусь только с тем, что разница в зарплате у них, конечно существенная
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:48
Точно)) Нечего)
lotsman
lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 17:17
А ему скрывать нечего он и кричит во весь рот.))
Artemon9
Artemon9 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:13
Спасибо 😇
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:58
Так мостового мы в ютубе увидели на трибунах. А Месси с Роналду и других режиссеры сами показывают во время матча. Только разница в том, что те рот прикрывают ладошкой, когда говорят, а этот рот открывает))
lotsman
lotsman ответ Sergo81 (раскрыть)
вчера в 16:50
Я не видел на трибунах ни Месси, ни Рональду. Да и на трибуны, во время матча. я не смотрю. Я смотрю на поле и слежу за игрой. Эмоциональный настрой на тех стадионах всегда очень высокий. Правда я не болел и не болею за те команды. Просто в той компании, в которой я работал, в этих портах были грузовые терминалы и мы часто туда заходили для погрузки, выгрузки. И если, например, при заходе в Барселону там в это время проходил какой нибудь матч, старался попасть на стадион, окунуться в атмосферу футбола, посмотреть на красивую игру. А болел и болею я за Зенит и за российские команды, если они играют за рубежом.
mbpmaxb8gup6
mbpmaxb8gup6
вчера в 16:27
Скользкая личность этот Мостовой... Интеллекта ноль! В Москве ему эта кричалка аукнется...
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ jRest (раскрыть)
вчера в 16:12
Такое положение вещей не только в России, но и во всём мире, поэтому удивляться этому как - то не по делу.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 16:08
Меня не интересует, сколько он провёл матчей, забил мячей и сделал результативных передач. В чём нарушение то выразилось ? Ответьте убогому, то есть мне. Если написАли, извольте до конца прояснять вопрос, а не оставлять нас в неведении.
Sergo81
Sergo81 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:01
Он потерял уважение адекватных людей. И в мире спорта тоже. Осознание придёт позже
Sergo81
Sergo81 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:51
Посмотрел видео. Большая часть болел смотрит и улыбается. Они сами в лёгком шоке от этого молодого недоразумения. Думаю, это целенаправленная съёмка, подстрекатели снимали, а он повёлся. Очень глупый поступок футболиста. Вы про Испанию говорите, что-то на трибунах ни Месси, ни Рамос, ни Неймар с Роналду до такого не додумались. А если серьёзно, не помню ни одного такого случая.
Lobo77
Lobo77 ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 15:50
Причем под водой.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:32
На первый раз сойдет и 75....)))
Vilar
Vilar
вчера в 14:08
Не трудно догадаться какой транспарант и какая кричалка появятся на стадионе в Москве на матче Спартака и Зенита. Построят "мост"ового не поперёк, а вдоль реки.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:56
Я второй год только, как постоянно в Питере. До этого 30 лет я больше смотрел футбол с трибун Камп Ноу, Эштадиу, Оранж........ А ещё раньше, в школьные годы, в студенчестве, всё воспринималось по тому возрасту. Да и воспитание тогда было совсем другим, не таким как у нынешней молодёжи. А по поводу кивания на Европу, так во времена СССР гораздо больше кивали, чем сейчас. Фарцовщики ждали у выхода из порта и с руками вырывали джинсы, махер, изделия из болоньи............. За блок Мальборо, упаковки жвачки в присядку готовы были танцевать. Вот это меня сильно поражало тогда ещё.
nikolah
nikolah ответ jRest (раскрыть)
вчера в 13:35
Жизнь несправедлива)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:05, ред.
Ну вот....дождались...
Страшный этико-карательный орган жестит бесщадно....
Андрюхе придется 30 или даже 31минуту бесплатно на тренировке бегать....
Какие злые люди.....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:59
Ничё не меняется....
За кричалку в адрес Зенита - поощрить...
За кричалку в адрес Спартака - оштрафовать...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:41
Меня всегда удивляет, или даже поражает, когда люди рожденные в СССР кивают на Европу и на то, как "там" люди болеют за футбол. Зачем брать худшее? Вы давно уже не мальчик, помните жизнь в Союзе, отношение людей к друг другу и как культурно люди болели за свои команды. Кому нужен негатив отсюда, где свои традиции и своё боление, совсем другая жизнь?
Шуnя771
Шуnя771 ответ hgmebwe9k48u (раскрыть)
вчера в 11:09, ред.
Справа под комментом значок = "маска", кликни раз мышкой.
Это функция если Вы не желаете чтобы пользователи видели ваше "первозданное лицо" аккаунта кликаете на него, ещё раз - возвращаетесь обратно
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 11:06
Статья 15 Умаление чести, достоинства и деловой репутации

1 Субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести,
достоинства и деловой репутации других лиц.
2 Субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в
том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким-
либо образом оскорбить кого-либо или подстрекать других к ненависти или насилию.
3 Преследование запрещено. Преследование определяется как систематические, враждебные
и повторяющиеся действия, направленные на то, чтобы изолировать, подвергать остракизму или
наносить ущерб достоинству человека.
4 Сексуальные домогательства запрещены.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:58
Просто он публичное лицо, ему нельзя,
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 10:54
Это уже не искоренить. На всех стадионах мира болельщики эмоционально болеют за свою команду. Я часто бывал на Камп Ноу, на Эштадиу.......... там боление похлеще будет и всё считается нормой. Никакой комитет по этике это не остановит.)
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 10:28
А обыкновенный болельщик может оскорблять других?
lotsman
lotsman
вчера в 10:20
На время его проступка он был обыкновенным болельщиком. Почему то комитет по этике не разбирается и не штрафует тех многочисленных болельщиков, которые кричат оскорбительные кричалки в адрес Зенита.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 