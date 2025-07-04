Полузащитника «Зенита» Мостового оштрафовали на 75 тысяч рублей

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой оштрафован на 75 тысяч рублей.
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, футболист нарушил статьи 15 регламента РФС по этике.
В минувшем сезоне игрок провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.
Вот чуть подробнее :
- "Ранее 27-летний полузащитник был замечен на трибуне "сине-бело-голубых" во время матча легенд "Зенита". Там он подхватил оскорбительную кричалку фанатов про "Спартак". Игра проходила в Санкт-Петербурге 25 мая. Вскоре Мостовой принес свои извинения и назвал свой поступок необдуманным, но отметил, что не может сказать, что сожалеет о содеянном."
Вот чуть подробнее :
- "Ранее 27-летний полузащитник был замечен на трибуне "сине-бело-голубых" во время матча легенд "Зенита". Там он подхватил оскорбительную кричалку фанатов про "Спартак". Игра проходила в Санкт-Петербурге 25 мая. Вскоре Мостовой принес свои извинения и назвал свой поступок необдуманным, но отметил, что не может сказать, что сожалеет о содеянном."