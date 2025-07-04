Полузащитника «Зенита» Мостового оштрафовали на 75 тысяч рублей

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вчера, 08:35

Полузащитник «Зенита» оштрафован на 75 тысяч рублей.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, футболист нарушил статьи 15 регламента РФС по этике.

В минувшем сезоне игрок провёл в составе клуба из Санкт-Петербурга 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.