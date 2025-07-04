Экс-игрок «Севильи» и «Вильярреала» Иборра завершил карьеру

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вчера, 18:24

Бывший полузащитник «Севильи», «Лестера», «Вильярреала» и «Леванте» не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции.

Наиболее трудный момент в моей карьере и жизни — это, безусловно, утрата нашей первой дочери, Альмы. Возможно, вы не в курсе, но её прах находится на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия». Поэтому представьте, какую ценность для меня имели каждая минута, каждое мгновение и каждый матч, сыгранный здесь.

Альма умерла 8 декабря 2011 года после преждевременных родов.

В своей карьере Иборра выиграл 4 раза Лигу Европы (три с «Севильей», один с «Вильярреалом») и победил в Лиге конференций с «Олимпиакосом».