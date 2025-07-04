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Экс-игрок «Севильи» и «Вильярреала» Иборра завершил карьеру

вчера, 18:24

Бывший полузащитник «Севильи», «Лестера», «Вильярреала» и «Леванте» Висенте Иборра не сдержал слёз на прощальной пресс-конференции.

Наиболее трудный момент в моей карьере и жизни — это, безусловно, утрата нашей первой дочери, Альмы. Возможно, вы не в курсе, но её прах находится на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия». Поэтому представьте, какую ценность для меня имели каждая минута, каждое мгновение и каждый матч, сыгранный здесь.

Альма умерла 8 декабря 2011 года после преждевременных родов.

В своей карьере Иборра выиграл 4 раза Лигу Европы (три с «Севильей», один с «Вильярреалом») и победил в Лиге конференций с «Олимпиакосом».

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Все комментарии
Flag7
Flag7 ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 19:19
Странные вы люди, если честно, простите уж за мою прямолинейность. Когда вы сами забирали все десять групп своими клонами, для вас это было нормально. Когда вам резко захотелось шарфик "Динамо" и вы снова ввели своих клонов, - это тоже для вас было нормальным. Когда я в прошлом месяце точно таким же образом взял половину групп, вы написали, что это перебор. Теперь, когда я предлагаю выход из сложившейся ситуации, вам опять не так.
И, извините, какой бы цейтнот у вас ни был, но вот никогда не поверю, что за две недели у вас не найдётся 20 секунд!!! чтобы один раз зайти на почту. И интересно получается, на содержательные комментарии вы готовы выделить время, а на почту зайти один раз в месяц у вас нет времени. Уверен, что даже если изменят правило двух часов, вы опять чем-то будете недовольны.
Знаете, играйте как хотите, но тогда больше не возмущайтесь по поводу фермеров, которым вы, кстати сам и являетесь, и их методами ведения борьбы.
1 984
1 984
вчера в 18:54
И ещё, почему вы такие борцы за справедливость не хотите услышать. Ключ лежит в правиле 2-х часов. Я готов писать 12 комментариев в сутки (при этос гораздо более содержательных). Но я не могу делать это, каждые 2 часа. Уверен, так у многих. И, следовательно, у меня нет шансов бороться с профессиональными писателями, которые тут топят за справедливость.
До тех пор, пока есть правило 2-х часов, я больше не вернусь к игре с одного аккаунта.
Ещё раз - я за равные условия, дайте возможность писать комменты на равных, почему-то за это борцы за справедливость не топят...
1 984
1 984 ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 18:47
Позволю с вами не согласиться.
1. Я являюсь счастливым обладателем армии хранителей матрицы (агентов Смитов). Все они привязаны к разным почтам, но вот все почты привязаны к одному номеру. Но даже это не важно. Пароли от всех агентов у меня автосохранены в ноуте, т.е. мне даже телефон не нужен.
2. А вот за это обидно. У меня, например, достаточно рваный график работы. Я могу 2 месяца работать из дома в достаточно свободном режиме, а потом уехать в командировку на пару недель. И там у меня жёсткий цейтнот и я не стану проверять почту. В принципе. По вашей логике, я должен буду лишиться приза даже если играл с одного аккаунта? А такое, поверьте, бывало и не раз.
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