Неожиданный манёвр. Нико Уильямс остался в «Атлетике»

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вчера, 19:09

И подписал контракт сразу на десять лет.

Одна из ключевых трансферных историй текущего лета завершилась неожиданно и скоропостижно. Уже практически сосватанный всеми возможными СМИ в «Барселону» Нико Уильямс все-таки решил остаться в «Атлетике», причем подписал с клубом из Бильбао контракт сразу на десять лет – до 2035 года.

Решение – от сердца

Предыдущий контракт Уильямса с «Атлетиком» истекал в 2027 году. То есть какой-то большой необходимости сразу подписывать такое длительное соглашение не было. Вообще, особых слухов даже о том, что ведутся такие переговоры, не возникало. Все были сосредоточены на перипетиях переговоров с «Барселоной». Тем неожиданнее такое решение.

«Атлетик» в своем заявлении о продлении вингера подчеркнул, что сумма отступных за него увеличилась на 50 процентов. Раньше она составляла 62 миллиона евро. Следовательно, теперь превышает 90 миллионов. Нельзя сказать, что это какая-то неподъемная цифра на нынешнем безумном трансферном рынке. Однако точно не для «Барселоны» с ее финансовыми проблемами.

Сам Уильямс, конечно, делает вид, что никаких историй с каталонцами не было, а он полностью верен «Атлетику»:

Когда приходится принимать решения, для меня важнее всего сердце. Я там, где хочу быть: со своими людьми, в своем доме.

Нико начинал карьеру в «Атлетике» вместе со старшим братом Иньяки. Уильямс-младший дебютировал в Бильбао в апреле 2021 года, когда ему было 18 лет. Он забил 31 мяч в 167 матчах за клуб и помог ему занять четвертое место в Ла Лиге в прошлом сезоне, тем самым обеспечив квалификацию в Лигу чемпионов. Также Нико помог сборной Испании выиграть Евро-2024. Вообще, сейчас Уильямс точно входит в число самых ярких и эффективных вингеров в мире. Кажется, что он на пике. В такой момент и принимаются судьбоносные решения по выходу на новый уровень. Именно поэтому все были уверены в том, что Нико покинет Бильбао.

Испанские СМИ подогревали обстановку, сообщая, что Уильямс согласовал личные условия контракта с «Барселоной». Фанаты «Атлетика» восприняли эти сообщения как сигнал к действию и закрасили Нико на одном из муралов, где он был изображен вместе с братом. Интересно, нарисуют ли теперь его заново.

Финансовые игры

«Атлетик» не оставался в стороне от этих слухов. Кажется, что он действовал вместе с агентом Нико, оказывая давление на «Барселону». В частности, клуб из Бильбао сообщил, что его представители встречались с официальными лицами Ла Лиги, чтобы узнать о способности «Барселоны» подписывать игроков на фоне финансовых проблем. Такой публичный акт возмутил каталонцев, но баски ответили, что это их законное право, поскольку еще раньше спортивный директор «Барселоны» Деку открыто признавал, что его клуб предпринимает попытки заполучить игрока «Атлетика». Кроме того, баски ссылались на слова президента «блауграны» Жоана Лапорты, который рассказывал, что «Барселона» в финансовых рамках работает по схеме «1 к 1», следовательно, сейчас не может регистрировать столь дорогих игроков.

«Барселона» может тратить ровно столько, сколько позволяют ее доходы, а Ла Лига рассчитывает ожидаемую прибыль клуба. Каталонцы еще ведут переговоры с футбольными властями, чтобы учесть в будущих доходах ряд статей, которые в них еще не включены. То есть пока у них нет уверенности, что Уильямса получилось бы зарегистрировать. И тут мы имеем дело как раз с агентом. Пишут, что он требовал гарантий от «Барселоны», чтобы в случае отказа в регистрации его клиент был защищен от неприятностей и имел возможность для маневра. Каталонцы вроде бы на это не соглашались. Да и странно было бы идти на риск потерять деньги и игрока, не имея уверенности в том, что регистрацию разрешат.

Поэтому переговоры застопорились. А каталонские СМИ оказывали давление на Уильямса и параллельно критиковали «Барселону» за невнятную позицию. Можно представить, что именно этот фактор оттолкнул Нико от каталонского клуба, а не страсть к Бильбао. С другой стороны, интерес к нему проявляла вполне себе благополучная и самодостаточная «Бавария». Пишут, что мюнхенцы предлагали вингеру контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год, тогда как в «Атлетике» он будет получать 10 миллионов.

В тренде

У Уильямса была возможность и потянуть время, чтобы понять, как развиваются дела с «Барселоной». Ведь предыдущий контракт действовал еще два года. Так что, скорее всего, дело все-таки в чувствах, которые перевесили. Почему в принципе подписан такой длительный договор? Это, можно сказать, новая тенденция, которую в активный оборот запустил «Челси».