Гаджиев: «ЧМ-2018 - одна из причин неудач „Локомотива“ в нынешнем сезоне»

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал неудачное выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Выступление «Локомотива» - неожиданность? Ни в коем случае! Я же знаю, как готовилась команда к сезону. Без восьми игроков основного состава! Виной всему, разумеется, чемпионат мира. А потом приезжает разношерстная компания – и не очень понятно, как ее тренировать. Кто-то выхолощен эмоционально, кто-то играл мало, кто-то вообще весь турнир на лавке просидел. Проблема? Я же всегда верил в тренировку. Именно она основа для достижения результата. Вспоминаются слова Марчелло Липпи: «Если у тебя лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда». Сборники влились в состав фактически накануне сезона – но как их на поле не выпускать? Потенциально они же сильнее! И ты позволяешь им набирать форму через игры, осознавая, что в каких-то матчах можешь недосчитаться очков. Об этом почему-то забывают, когда начинают обсуждать стартовые неудачи «Локомотива». Говорят, мол, да уже шесть туров позади. И что?! За такой срок все равно нереально привести себя в порядок, если почти два месяца не работал с командой! Так что сорванная предсезонка – это первый фактор.