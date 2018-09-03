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Гаджиев: «ЧМ-2018 - одна из причин неудач „Локомотива“ в нынешнем сезоне»

сегодня, 17:14

Российский специалист Гаджи Гаджиев прокомментировал неудачное выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне.

Выступление «Локомотива» - неожиданность? Ни в коем случае! Я же знаю, как готовилась команда к сезону. Без восьми игроков основного состава! Виной всему, разумеется, чемпионат мира. А потом приезжает разношерстная компания – и не очень понятно, как ее тренировать. Кто-то выхолощен эмоционально, кто-то играл мало, кто-то вообще весь турнир на лавке просидел. Проблема? Я же всегда верил в тренировку. Именно она основа для достижения результата. Вспоминаются слова Марчелло Липпи: «Если у тебя лучшие игроки, это не значит, что у тебя лучшая команда». Сборники влились в состав фактически накануне сезона – но как их на поле не выпускать? Потенциально они же сильнее! И ты позволяешь им набирать форму через игры, осознавая, что в каких-то матчах можешь недосчитаться очков. Об этом почему-то забывают, когда начинают обсуждать стартовые неудачи «Локомотива». Говорят, мол, да уже шесть туров позади. И что?! За такой срок все равно нереально привести себя в порядок, если почти два месяца не работал с командой! Так что сорванная предсезонка – это первый фактор.

Напомним, что в минувшем туре РПЛ «Локомотив» уступил «Краснодару».

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:29
Как нет. Ещё война с ;Украиной повлияла, санкции, ну и США, 100%, выздоравливайте.
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