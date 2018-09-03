Бышовец: «В матче „Зенит“ - „Спартак“ худшим, конечно, был судья»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ .

Мы были в ожидании настоящего дерби. Матчи «Зенита» со «Спартаком» всегда проходили достаточно напряженно. Эта напряженность отвечала тем требованиям, которые сегодня востребованы. Это и игра на атаку, футбол, построенный на предельных скоростях, на агрессивности в единоборствах, неуступчивости. Мы все это увидели в воскресенье.

Я всегда говорил, что у нас есть талантливая молодежь, сегодня мы в очередной раз в этом убедились. В матче «Зенит» - «Спартак» худшим, конечно, был судья. Не столько может быть по качеству судейства, сколько по менталитету. Ведь в таких играх, которые мы наблюдаем в Испании, Англии, судья является соучастником действа, он тоже играет. Но он играет не за одну команду, а находится в игре по динамике, по пониманию, по менталитету, по игровому интеллекту.

Может, судейство повлияло и на количество полученных травм. Не хочу критиковать арбитров. Но я был на стадионе «Динамо» и у меня сложилось такое же впечатление (о работе арбитров). Можно искать предвзятости и двойные стандарты, но в случае с Москалевым речь просто об отсутствии квалификации. Такие матчи, конечно, должны соответствовать и уровню человека, который должен следить за чашей весов. Каждое из решений может повлиять на окончательный результат. В целом я думаю, что прошедший матч, возможно, лучший в чемпионате России за последние годы.

Иванович наступил на ногу Роше? Это был пенальти! Что касается наших судей, я сказал ранее, что такие матчи требуют опыта, квалификации, отсутствия двойных стандартов. Этот эпизод и ряд других составили впечатление о том, что судье не удалось находить решения, которые напрашивались по эпизодам в каждой из ситуаций.

Удар Фернандо ногой по лицу Дриусси - это был фол, это тоже пенальти. Конечно, это одиннадцатиметровый! Хотя, надо сказать, что в этом эпизоде сперва спартаковец сыграл в мяч. А уже второе действие - нога по инерции коснулась головы Себастьяна, исполнялся так называемый велосипед.

Умышленно ли фолил Дзюба на Джиго? Это был фол, но не скажу, что он носил намеренный характер. Скорее, Жиго продемонстрировал неумение защищаться, вести оборонительные действия. Но фол был. Так бывает, что фол может быть чреват последствиями, потому что был нанесен удар по опорной ноге.