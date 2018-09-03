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Бышовец: «В матче „Зенит“ - „Спартак“ худшим, конечно, был судья»

сегодня, 10:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился впечатлениями от матча «Зенита» и «Спартака» в 6-м туре РПЛ.

Мы были в ожидании настоящего дерби. Матчи «Зенита» со «Спартаком» всегда проходили достаточно напряженно. Эта напряженность отвечала тем требованиям, которые сегодня востребованы. Это и игра на атаку, футбол, построенный на предельных скоростях, на агрессивности в единоборствах, неуступчивости. Мы все это увидели в воскресенье.  

Я всегда говорил, что у нас есть талантливая молодежь, сегодня мы в очередной раз в этом убедились. В матче «Зенит» - «Спартак» худшим, конечно, был судья. Не столько может быть по качеству судейства, сколько по менталитету. Ведь в таких играх, которые мы наблюдаем в Испании, Англии, судья является соучастником действа, он тоже играет. Но он играет не за одну команду, а находится в игре по динамике, по пониманию, по менталитету, по игровому интеллекту.

Может, судейство повлияло и на количество полученных травм. Не хочу критиковать арбитров. Но я был на стадионе «Динамо» и у меня сложилось такое же впечатление (о работе арбитров). Можно искать предвзятости и двойные стандарты, но в случае с Москалевым речь просто об отсутствии квалификации. Такие матчи, конечно, должны соответствовать и уровню человека, который должен следить за чашей весов. Каждое из решений может повлиять на окончательный результат. В целом я думаю, что прошедший матч, возможно, лучший в чемпионате России за последние годы.

Иванович наступил на ногу Роше? Это был пенальти! Что касается наших судей, я сказал ранее, что такие матчи требуют опыта, квалификации, отсутствия двойных стандартов. Этот эпизод и ряд других составили впечатление о том, что судье не удалось находить решения, которые напрашивались по эпизодам в каждой из ситуаций.

Удар Фернандо ногой по лицу Дриусси - это был фол, это тоже пенальти. Конечно, это одиннадцатиметровый! Хотя, надо сказать, что в этом эпизоде сперва спартаковец сыграл в мяч. А уже второе действие - нога по инерции коснулась головы Себастьяна, исполнялся так называемый велосипед.

Умышленно ли фолил Дзюба на Джиго? Это был фол, но не скажу, что он носил намеренный характер. Скорее, Жиго продемонстрировал неумение защищаться, вести оборонительные действия. Но фол был. Так бывает, что фол может быть чреват последствиями, потому что был нанесен удар по опорной ноге.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 12:03
Faustello:
Соррян, промазал и жалобу на тебя отправил, виноват каюсь.
Да не страшно, бывает! Клоны антихера постоянно жалобы на меня кидают :)
ошалевший
ошалевший
сегодня в 11:31
cska plus:
Этот проплаченный федуном старец говорит такие вещи, что хоть стой хоть падай, то есть в случае с Роще просто пенальти, а вот с Себастьяном как бы тоже пенальти но зулус фернандо сыграл в мяч поэтому нет пенальти, хочу довести до дедушки, что зулуса надо было по хорошему дисквалифицировать причём надолго а то, что судья как раз так в коей веке раз отсудил более-менее нормально бышовец не увидел, но если бы победил спартак он запел по другому.
иногда отходи от монитора,а то зрение тебя уже подводит,старец питерский сказал что в обоих случаях пенальти,просто фернандо сыграл в мяч сначала,но это тоже фол
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 11:27
ДА НОРМ СВИСТУН ОТСУДИЛ! ЗА ЧТО ЗАПЛАТИЛ ФИДУН, НА ТО И НАСВИСТЕЛ! ЦЕНЫ НА БЕНЗИН БОЛЬШЕ ЗАПРЕТИЛИ ПОДНИМАТЬ, ВОТ И НЕ КУПИЛ ДВА ПЕНАЛЯ В ВОРОТА ЗЕНИТА!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 11:21
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:18
    cska.78:
    В матчах пищевика всегда свистун худший!
    Соррян, промазал и жалобу на тебя отправил, виноват каюсь.
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 11:17
    Егоров - судья справился на отлично! (вчера в прямом эфире)
    cska.78
    cska.78
    сегодня в 11:14
    В матчах пищевика всегда свистун худший!
    Duke_dp
    Duke_dp
    сегодня в 11:04
    Какая нафиг опорная нога с Жиго?))))
    Там был контакт в спину, причем не на скорости, а просто из-за разницы в габаритах с Дзюбой.
    Но видно было что Жиго неудачно левую ногу в поле воткнул, а сзади поезд... В общем печально, что так вышло, но грубости не было. Чисто игровой.
    А вот в бошку Дриусси прилетело, это 100% пендаль.
    Игровой эпизод, но 1 - опасная игра, 2 - шипами в бошку пришло, хоть и сыграл в мяч. Такие вещи не свистеть это ппц.
    А пендаль в нашей штрафной - это 50/50, потому что Иванович уже был в воздухе и шаг его был уже в конкретную точку. Он не мог её поменять. И то что черныш в этот же момент пытался финтануть и выбросил ногу в ту же точку - просто совпадение. Иванович бежал мимо контакта с ним.
    ИМХО судья средне отсудил, но матч понравился. Люди рубились - приятно смотреть. Жаль с травмами.
    Завтра
    Завтра
    сегодня в 10:59
    отменный:
    Хочу выразить слова поддержки питерским фанатам. Им сейчас тяжело, все их ожидания не оправдались. Команда подвела их, заставив краснеть за свои предматчевые слова о разгроме и тому подобном. Жаль вас, пацаны. Жаль ваш клуб, который борьбу за зону Лиги Европы сделал своей целью. Жаль ваше руководство, в котором находится человек, обещавший привести сборную России к золотым медалям на домашнем чемпионате. жаль вашего спонсора, который не может выплатить пенсию старикам, повышая им пенсионный возраст, зато пачками скупает для клуба аргентинских ноунеймов... Мне было бы стыдно болеть за этот клуб.
    А мне жаль, что у нас в стране, к сожалению - так много "турбо-мега-экспертов" и "думающих" головой людей, несущих "гениальные" умозаключения при людно и даже не стыдятся "выводов" уровня рука-лицо, которые они делают.
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 10:58
    Бред!!!
    Бендер Родригез
    Бендер Родригез
    сегодня в 10:44
    Дерби?! Зенит - Спартак - это дерби?
    Efimych
    Efimych
    сегодня в 10:36
    талян за апасну игру дають па правилам (тока не па мюляровским) свабоднай
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 10:32
    Этот проплаченный федуном старец говорит такие вещи, что хоть стой хоть падай, то есть в случае с Роще просто пенальти, а вот с Себастьяном как бы тоже пенальти но зулус фернандо сыграл в мяч поэтому нет пенальти, хочу довести до дедушки, что зулуса надо было по хорошему дисквалифицировать причём надолго а то, что судья как раз так в коей веке раз отсудил более-менее нормально бышовец не увидел, но если бы победил спартак он запел по другому.
    tuman960
    tuman960
    сегодня в 10:27
    там ещё пенальти был на Заболотном,что признали даже бывшие спартаковские игроки!!!В целом по крупным ошибкам судьи 3-1 в пользу Спартака!!!!!
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 10:27
    Не надо а-ля-ля...Судейка свои премиальные от Газпрома отработал честно и не его вина что Дзюба и К не могли попасть в ворота как следно...
    отменный
    отменный
    сегодня в 10:24
    Хочу выразить слова поддержки питерским фанатам. Им сейчас тяжело, все их ожидания не оправдались. Команда подвела их, заставив краснеть за свои предматчевые слова о разгроме и тому подобном. Жаль вас, пацаны. Жаль ваш клуб, который борьбу за зону Лиги Европы сделал своей целью. Жаль ваше руководство, в котором находится человек, обещавший привести сборную России к золотым медалям на домашнем чемпионате. жаль вашего спонсора, который не может выплатить пенсию старикам, повышая им пенсионный возраст, зато пачками скупает для клуба аргентинских ноунеймов...
    Мне было бы стыдно болеть за этот клуб.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 10:22
    Да более-менее нормально отсудил. "Каждое из решений может повлиять на окончательный результат." Так вводите VAR, а то языком молоть- не мешки ворочать.
    poodle
    poodle
    сегодня в 10:18
    а ещё Рассказову красную не показал!
    FROLL 001
    FROLL 001
    сегодня в 10:14
    Конечно худший судья. Не удалил Фернандо и не поставил на точку.
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