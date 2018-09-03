Геркус хотел, чтобы «Локомотиву» в ЛЧ достался «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:11

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Столичный клуб сыграет в группе D с «Галатасараем», «Шальке» и «Порту».

Я называл «Манчестер Юнайтед» как желаемого соперника, потому что это большой бренд, который всегда интересен публике, не погружающейся в футбол, а для любого футболиста сыграть на «Олд Траффорд» - большое событие. Тем не менее, «Шальке», «Порту» и «Галатасарай» - это клубы, выигрывавшие европейские кубки, это титулованные соперники, добротные команды. Безусловно, мы соберем аншлаги на эти матчи без затруднений, это хорошая, добротная лигочемпионская группа, в ней можно и нужно играть, выигрывать. Нас ждут тяжелые, но интересные игры.

Первый матч «Локомотив» проведет 18 сентября на выезде против «Галатасарая». Геркус в предвкушении футбольного праздника.