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Геркус хотел, чтобы «Локомотиву» в ЛЧ достался «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 11:11

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. Столичный клуб сыграет в группе D с «Галатасараем», «Шальке» и «Порту».

Я называл «Манчестер Юнайтед» как желаемого соперника, потому что это большой бренд, который всегда интересен публике, не погружающейся в футбол, а для любого футболиста сыграть на «Олд Траффорд» - большое событие. Тем не менее, «Шальке», «Порту» и «Галатасарай» - это клубы, выигрывавшие европейские кубки, это титулованные соперники, добротные команды. Безусловно, мы соберем аншлаги на эти матчи без затруднений, это хорошая, добротная лигочемпионская группа, в ней можно и нужно играть, выигрывать. Нас ждут тяжелые, но интересные игры.

Первый матч «Локомотив» проведет 18 сентября на выезде против «Галатасарая». Геркус в предвкушении футбольного праздника.

Это вызов для нас, это настоящий лигочемпионский матч на большом стадионе при очень заряженной и напряженной публике. Это будет очень непростая игра, при этом это такой интенсивный футбол, ради которого в Лигу чемпионов и пробиваешься, чтобы себя испытать.

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Все комментарии
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 11:59
Геркус видимо забыл каких люлей получили паровозники в Стамбуле. Он лучше бы о безопасности своих игроков и болельщиков думал,а не об МЮ.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 11:52
"Это хорошая, добротная лигочемпионская группа," Волею жребия Локо повезло с соперниками, могли прилететь со 2-й и 3-ей корзины варианты без шансов. А с МЮ вам никто не мешает сыграть в 1/8, чего вам и желаю.
Землянин
Землянин
сегодня в 11:48
Грех жаловаться )))
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:40
ГРУППА УРОВНЯ ЛИГИ ЕВРОПЫ ГЫ-ГЫ
НА КОГО БУДЕШЬ ЛУЖНИКИ АРЕНДОВАТЬ ?
311
311
сегодня в 11:25
Удачи конечно в ЛЧ, но что-то не верится в Локо!)
Димон Юханов
Димон Юханов
сегодня в 11:24
Чтобы проиграть с разгромом 2 игры ?)
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:20
Попотеть
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:19
Придется
Adriano28
Adriano28
сегодня в 11:19
Ну ,что же посмотрим , будет интересно !!!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:19
Чтобы уж понадёжнее Шпалыча утопить ))) Каков хитрец )))
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