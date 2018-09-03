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Геркус: «Не стоит говорить о кредите доверия к Семину»

сегодня, 10:16

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус уверен, что черная полоса команды скоро должна закончиться.

Результаты разочаровывающие, ничего хорошего в них нет. Пропущенные голы, поражения с соперниками, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло, где-то судейские ошибки были. Думаю, все это преодолимо, и наступит более светлый период.

Кредит доверия к главному тренеру? Думаю, в этой ситуации не стоит об этом говорить, это за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть-чуть позади конкурентов за призовые места, этот гандикап придется отыгрывать, это очевидные вещи.

По итогам шести матчей «Локомотив» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре «железнодорожники» проиграли «Краснодару».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:03
С такой нулячей игрой только по щам будут получать и дальше, а уж в ЛЧ какой позор ждёт Локо, даже в такой средненькой группе, страшно подумать!
Faustello
Faustello
сегодня в 11:55
Геркуса из Газовика выперли, он когтями в ЖД вцепился.
Как говорил Холмс:
Стэплтон в любой момент может разделаться с вами как с ненужной свидетельницей. Миссис Лайонс, последние несколько месяцев вы ходите по краю бездны.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 11:17
    311
    311
    сегодня в 11:12
    Сливают Палыча!)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 11:09
    Геркус: «Не стоит говорить о кредите доверия к Семину»
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Может стоит поговорить о кредите доверия к Геркусу???
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
    сегодня в 11:02
    Юбилей железнодорожников не бывает каждый год.
    ВЦСПС 1
    ВЦСПС 1
    сегодня в 10:48
    Геркус прав, тариф черный закончился, впереди тариф Очень Черный.
    отменный
    отменный
    сегодня в 10:36
    Геркус с озёрным что ли не проконсультировался перед вью? Озеро говорит, что всё в порядке и защита чемпионского титула в кармане.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 10:26
    Старт конечно же провален.
    амурец
    амурец
    сегодня в 10:23
    будем надеяться
    EAGuar As
    EAGuar As
    сегодня в 10:21
    Все еще наладится .
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 10:21
    Илюша, вы находитесь не чуть-чуть позади конкурентов за призовые места, а чуть-чуть впереди зоны стыковых матчей - называй всё своими именами...
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