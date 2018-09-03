Геркус: «Не стоит говорить о кредите доверия к Семину»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус уверен, что черная полоса команды скоро должна закончиться.
Результаты разочаровывающие, ничего хорошего в них нет. Пропущенные голы, поражения с соперниками, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло, где-то судейские ошибки были. Думаю, все это преодолимо, и наступит более светлый период.
Кредит доверия к главному тренеру? Думаю, в этой ситуации не стоит об этом говорить, это за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть-чуть позади конкурентов за призовые места, этот гандикап придется отыгрывать, это очевидные вещи.
По итогам шести матчей «Локомотив» занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре «железнодорожники» проиграли «Краснодару».
Как говорил Холмс:
Стэплтон в любой момент может разделаться с вами как с ненужной свидетельницей. Миссис Лайонс, последние несколько месяцев вы ходите по краю бездны.
Как говорил Холмс:
Стэплтон в любой момент может разделаться с вами как с ненужной свидетельницей. Миссис Лайонс, последние несколько месяцев вы ходите по краю бездны.
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Может стоит поговорить о кредите доверия к Геркусу???
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Может стоит поговорить о кредите доверия к Геркусу???