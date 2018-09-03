Геркус: «Не стоит говорить о кредите доверия к Семину»

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус уверен, что черная полоса команды скоро должна закончиться.

Результаты разочаровывающие, ничего хорошего в них нет. Пропущенные голы, поражения с соперниками, которых мы должны обыгрывать и по составу, и по игре. Где-то не везло, где-то судейские ошибки были. Думаю, все это преодолимо, и наступит более светлый период.

Кредит доверия к главному тренеру? Думаю, в этой ситуации не стоит об этом говорить, это за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть-чуть позади конкурентов за призовые места, этот гандикап придется отыгрывать, это очевидные вещи.