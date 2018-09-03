Дмитрий Черышев: «Денис расстроен, что „Валенсия“ сыграла вничью»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил дебют его сына, Дениса Черышева, в «Валенсии». В воскресенье полузащитник вышел в стартовом составе «летучих мышей» на матч с «Леганесом» (2:2) и забил гол.

Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе.

Для него не является сюрпризом забивать головой, он очень часто отличается таким образом.