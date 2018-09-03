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Дмитрий Черышев: «Денис расстроен, что „Валенсия“ сыграла вничью»

сегодня, 12:00

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил дебют его сына, Дениса Черышева, в «Валенсии». В воскресенье полузащитник вышел в стартовом составе «летучих мышей» на матч с «Леганесом» (2:2) и забил гол.

Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе.

Для него не является сюрпризом забивать головой, он очень часто отличается таким образом.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:08
Гол красавец
008Maximus
008Maximus
сегодня в 12:06
Смотрел матч.
1. Денису не так часто дают пас.
2. Ден устал к 30 минуте, и стал ошибатся в передачах.
3. Команда какбудто не сыграна. Кто в лес, кто ...
4. Защита у Валенсии не очень сыграла. Паулиста или как его там, чо в Арсенале что здесь.Пожар за пожаром.
5. По моментам должны были выигрвать.
6. В Леганесе играет супер чел, который может обвести на скорости пол команды.
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