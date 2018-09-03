Дмитрий Черышев: «Денис расстроен, что „Валенсия“ сыграла вничью»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев оценил дебют его сына, Дениса Черышева, в «Валенсии». В воскресенье полузащитник вышел в стартовом составе «летучих мышей» на матч с «Леганесом» (2:2) и забил гол.
Денис доволен тем, что забил, но расстроен, что команда сыграла вничью. Поскольку любой гол, который приносит радость, должен быть победным, и победный мяч всегда более важный. То, что он забил, это огромный плюс в его работе: он только набирает обороты после чемпионата мира и отпуска, он продолжает работать в том же духе.
Для него не является сюрпризом забивать головой, он очень часто отличается таким образом.
1. Денису не так часто дают пас.
2. Ден устал к 30 минуте, и стал ошибатся в передачах.
3. Команда какбудто не сыграна. Кто в лес, кто ...
4. Защита у Валенсии не очень сыграла. Паулиста или как его там, чо в Арсенале что здесь.Пожар за пожаром.
5. По моментам должны были выигрвать.
6. В Леганесе играет супер чел, который может обвести на скорости пол команды.
1. Денису не так часто дают пас.
2. Ден устал к 30 минуте, и стал ошибатся в передачах.
3. Команда какбудто не сыграна. Кто в лес, кто ...
4. Защита у Валенсии не очень сыграла. Паулиста или как его там, чо в Арсенале что здесь.Пожар за пожаром.
5. По моментам должны были выигрвать.
6. В Леганесе играет супер чел, который может обвести на скорости пол команды.