Скалони: «Не думаю, что разговоры о Месси уместны за день до игры сборной»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии товарищеского матча с Гватемалой отметил, что вопрос о возвращении Лионеля Месси в национальную команду всё ещё открыт.

Мы уже это обсуждали. Думаю, здесь всё очевидно. Мы с Месси уже говорили об этом и решили, что перед следующим сбором станет ясно, вернётся он или нет. Не думаю, что уместно обсуждать эту тему сейчас, за день до игры.

Уверен, позже всё станет известно.

Что касается меня, я абсолютно ясно понимаю свой временный статус, не сомневайтесь.