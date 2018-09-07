  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Скалони: «Не думаю, что разговоры о Месси уместны за день до игры сборной»

сегодня, 07:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ГватемалаГватемалаЗавтра в 06:00 Не начался

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони в преддверии товарищеского матча с Гватемалой отметил, что вопрос о возвращении Лионеля Месси в национальную команду всё ещё открыт.

Мы уже это обсуждали. Думаю, здесь всё очевидно. Мы с Месси уже говорили об этом и решили, что перед следующим сбором станет ясно, вернётся он или нет. Не думаю, что уместно обсуждать эту тему сейчас, за день до игры.

Уверен, позже всё станет известно.

Что касается меня, я абсолютно ясно понимаю свой временный статус, не сомневайтесь.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гиггз: «Из Ампаду получится потрясающий футболист»
Сегодня, 07:41 0
Дембеле: «В „Барселоне“ у меня сейчас получается лучше, чем в сборной»
Сегодня, 06:38 2
Павар: «Не думаю, что Рюдигер нарочно проехался по мне шипами»
Сегодня, 06:12 1
Бабб: «Ампаду мог сыграть и в тапочках. Сарри должен быть в восторге»
Сегодня, 05:55 0
Неймар: «Я выбран капитаном сборной, потому что многому научился»
Сегодня, 05:09 7
Гиггз: «Мои парни сыграли великолепно»
Сегодня, 04:23 2
Обсудить
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:28
Гватемала грозна как никогда.
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 08:21
Месси на всегда!
Groove000
Groove000
сегодня в 08:14
Скалони прям молодой очень, всего 40 лет... интересно, добьется ли успеха на КА-19, или его поставили только на ближайшие товарняки?
амурец
амурец
сегодня в 08:06
для пользы сборной надо вообще не говорить и не вспоминать о Месси
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100