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Бабб: «Ампаду мог сыграть и в тапочках. Сарри должен быть в восторге»

сегодня, 05:55
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс4 : 1Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Ирландии Фил Бабб после разгромного поражения «зелёной армии» от Уэльса (1:4) в матче Лиги Наций высоко оценил выступление 17-летнего валлийца Итана Ампаду. В этой встрече защитник «Челси» отличился результативной передачей.

Ампаду хладнокровен на поле, не смотря на свои юные годы. В этом мире он словно жемчужина в устрице. Думаю, Маурицио Сарри должен посмотреть на него и сказать: «Вау, ничего себе, какой игрок есть в моём распоряжении».

Ампаду мог бы сыграть и в тапочках. Настолько он был хорош.

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