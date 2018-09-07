Бабб: «Ампаду мог сыграть и в тапочках. Сарри должен быть в восторге»

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Ирландии Фил Бабб после разгромного поражения «зелёной армии» от Уэльса (1:4) в матче Лиги Наций высоко оценил выступление 17-летнего валлийца Итана Ампаду. В этой встрече защитник «Челси» отличился результативной передачей.

Ампаду хладнокровен на поле, не смотря на свои юные годы. В этом мире он словно жемчужина в устрице. Думаю, Маурицио Сарри должен посмотреть на него и сказать: «Вау, ничего себе, какой игрок есть в моём распоряжении».

Ампаду мог бы сыграть и в тапочках. Настолько он был хорош.