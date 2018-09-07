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Неймар: «Я выбран капитаном сборной, потому что многому научился»

сегодня, 05:09

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар прокомментировал возвращение к нему капитанской повязки в сборной Бразилии, а также высказался относительно критики, которую он получил за выступление на ЧМ-2018.

Я снова выбран капитаном, потому что многому научился и многое понял. К тому же мне будет полезна лишняя ответственность.

Думаю, что никто из вас никогда не переживал того, что чувствовал я после чемпионата мира. Меня критиковали многие, было сказано много плохих слов в мой адрес, и в тот самый момент [вылета с ЧМ-2018] я был не в том состоянии, чтобы отвечать на критику. А когда я нахожусь не в том состоянии, то предпочитаю держать рот на замке, ведь молчание – это лучший ответ.

Мне особо нечего сказать по поводу критики. Я тот игрок, который, получив мяч, в 10 случаях из 11 пойдёт обыгрывать соперника. И я не думаю, что мне позволят пройти, не наградив меня небольшим ударом. А я не могу попросить их: «Эй, простите меня, разрешите мне забить гол». Я пережил много фолов на себе во время чемпионата мира. Но это уже в прошлом. Это очередной урок, который я извлёк.

Я хочу извиниться перед болельщиками, которые рассердились из-за результата, ведь проигрывать – это всегда очень плохо. Мы думали, что станем чемпионами мира, но этому не суждено было случиться.

Сборная Бразилии в сентябре проведёт товарищеские матчи с командами США и Сальвадора. Напомним, что вингер «Эвертона» Ришарлисон был впервые вызван в национальную команду. Он заменил в заявке бразильской сборной форварда «Флуминенсе» Педро.

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