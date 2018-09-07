Павар: «Не думаю, что Рюдигер нарочно проехался по мне шипами»

Защитник «Штутгарта» и сборной Франции Бенжамен Павар подвёл итоги матча 1-го тура Лиги Наций с командой Германии и прокомментировал столкновение с защитником соперника Антонио Рюдигером.

Я выбил мяч у Рюдигера, а он проехался по мне шипами. Я ещё не смотрел в зеркало, но мне уже сказали, что след остался впечатляющий. Это футбол, не думаю, что он сделал это нарочно.

Вернер был хорош и быстр. Пару раз ему удалось пройти меня, но партнёры подстраховали.

Немцы ждали наших атак, хотели поймать нас. У них очень хорошая команда, нам пришлось нелегко, но мы ещё не набрали оптимальную физическую форму.