Гиггз: «Мои парни сыграли великолепно»

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал разгром команды Ирландии (4:1) в матче 1-го тура Лиги Наций.

Мне очень понравилась игра и голы, но ты всегда думаешь о том, что можешь сделать лучше.

Парни были великолепны, забили несколько потрясающих голов и показали замечательный футбол. Я не могу быть более счастлив.

У нас было не так уж много времени на тренировки. Некоторые футболисты играли в воскресенье, и речь шла больше об их восстановлении, так что я должен сказать большое спасибо штабу и футболистам.

Они хотели проявить себя, и им это. удалось Теперь мы должны поддерживать этот уровень качества.