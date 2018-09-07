  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип АзербайджанАзербайджан -:- Логотип КосовоКосово - - -
21:45 сегодня Логотип ИталияИталия -:- Логотип ПольшаПольша - - -
21:45 сегодня Логотип ТурцияТурция -:- Логотип РоссияРоссия - - -
21:45 сегодня Логотип АлбанияАлбания -:- Логотип ИзраильИзраиль - - -
21:45 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ЧерногорияЧерногория - - -
21:45 сегодня Логотип ФарерыФареры -:- Логотип МальтаМальта - - -
21:45 сегодня Логотип ЛитваЛитва -:- Логотип СербияСербия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) -:- Логотип Египет (до 21)Египет (до 21) - - -
21:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип БельгияБельгия - - -
ГлавнаяНовости

Гиггз: «Мои парни сыграли великолепно»

сегодня, 04:23
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс4 : 1Логотип футбольный клуб ИрландияИрландияМатч завершен

Наставник сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал разгром команды Ирландии (4:1) в матче 1-го тура Лиги Наций.

Мне очень понравилась игра и голы, но ты всегда думаешь о том, что можешь сделать лучше.

Парни были великолепны, забили несколько потрясающих голов и показали замечательный футбол. Я не могу быть более счастлив.

У нас было не так уж много времени на тренировки. Некоторые футболисты играли в воскресенье, и речь шла больше об их восстановлении, так что я должен сказать большое спасибо штабу и футболистам.

Они хотели проявить себя, и им это. удалось Теперь мы должны поддерживать этот уровень качества.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Неймар: «Я выбран капитаном сборной, потому что многому научился»
Сегодня, 05:09 0
О'Нил: «Уэльс просто разбил нашу команду»
Сегодня, 03:45 0
Дешам: «Франция ставила цель победить, но соперник был очень мотивирован»
Сегодня, 03:21 0
Лёв: «Мы сыграли хорошо, но реабилитироваться сможем только на Евро»
Сегодня, 02:55 1
Модрич: «У меня хорошие отношения с Роналду. Он поздравил меня с наградой»
Сегодня, 02:31 1
Далич: «Я и не ожидал красивого футбола с нашей стороны»
Сегодня, 02:16 0
Обсудить
Все комментарии
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 05:06
Сильный дебют у руля сборной легенды МЮ!)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100