Гетце: «Думаю, что Болт сможет стать профессиональным футболистом»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце поделился мнением о ямайском спортсмене Усэйне Болте, который продолжает тренироваться в составе австралийского футбольного клуба «Сентрал Кост Маринерс».

Думаю, что Болт сможет стать профессиональным футболистом. Впрочем, я не знаю уровень австралийской лиги, не знаю местные команды.

Он спортсмен и обладает качествами, которые имеют важное значение для успеха в футболе.

Было очень интересно встретить Усэйна Болта в Дортмунде, познакомиться с ним лично и увидеть человека из другого вида спорта, который пришел к нам, чтобы попытаться играть в футбол.