Бальбуэна - фанатам «Вест Хэма»: «Продолжайте верить»

Защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна призвал болельщиков сплотиться и не бросать команду в сложный период.
Призываю болельщиков продолжать поддерживать команду, верить в нее. У нас есть потенциал, мы продолжаем работать, чтобы порадовать фанатов.
Мы понимаем, что проиграли четыре матча, что не может осчастливить болельщика, но мы трудимся, преданы нашей идее и знаем, что будем двигаться вперед.
По итогам четырех туров АПЛ «молотобойцы» остались единственной командой, которая не набрала ни единого очка.
На днях в клуб вернулся Мануэль Лансини, который надолго остался без футбола после серьезной травмы колена.