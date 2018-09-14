Бальбуэна - фанатам «Вест Хэма»: «Продолжайте верить»

Защитник «Вест Хэма» Фабиан Бальбуэна призвал болельщиков сплотиться и не бросать команду в сложный период.

Призываю болельщиков продолжать поддерживать команду, верить в нее. У нас есть потенциал, мы продолжаем работать, чтобы порадовать фанатов.

Мы понимаем, что проиграли четыре матча, что не может осчастливить болельщика, но мы трудимся, преданы нашей идее и знаем, что будем двигаться вперед.