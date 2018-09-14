Майораль: «Я бы остался в „Реале“, если бы не пришел Мариано»

Нападающий Борха Майораль признался, что в его планы входило остаться в «Реале». Напомним, игроку пришлось уйти в «Леванте» на правах аренды, когда в мадридский клуб вернулся форвард Мариано Диас.

Думаю, что я бы остался в «Реале», если бы не пришел Мариано. Я общался с Хуленом Лопетеги, он хотел, чтобы я остался в команде. Говорил, что я получу свой шанс. Всё указывало на то, что я останусь, до 31 августа всё было возможно. Но теперь я сосредоточен на «Леванте», счастлив и с нетерпением жду возможности начать.