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Майораль: «Я бы остался в „Реале“, если бы не пришел Мариано»

сегодня, 08:31

Нападающий Борха Майораль признался, что в его планы входило остаться в «Реале». Напомним, игроку пришлось уйти в «Леванте» на правах аренды, когда в мадридский клуб вернулся форвард Мариано Диас.

Думаю, что я бы остался в «Реале», если бы не пришел Мариано. Я общался с Хуленом Лопетеги, он хотел, чтобы я остался в команде. Говорил, что я получу свой шанс. Всё указывало на то, что я останусь, до 31 августа всё было возможно. Но теперь я сосредоточен на «Леванте», счастлив и с нетерпением жду возможности начать.

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