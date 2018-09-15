Гвардиола: «Сане должен правильно отреагировать на слабый старт сезона»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике команды Лерое Сане, который стал реже появляться на поле.

Сане ещё сыграет большую роль для нашего клуба. Это вызов для него.

Мы будем подводить итоги сезона через 11 месяцев, а не через 3 недели. Лерой – хороший парень, не могу сказать о нём ничего плохого.

Он должен правильно отреагировать на эту ситуацию. Ему хватит спортивной наглости и профессионализма. Иногда игроки постепенно входят в сезон, другие сдают в конце сезона.

Не будем забывать, что ему 22 года. Бернарду Силва, Жезус и Стерлинг тоже молоды, так что у него всё получится. Самое главное, чтобы мы попытались ему в этом помочь.