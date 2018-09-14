Сарри пригласил Терри в тренерский штаб «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пригласил в тренерский штаб бывшего игрока команды Джона Терри.
Я не знаю его ситуацию. В последний раз мы общались неделю назад. Безусловно, «Челси» - его дом.
Джон сказал мне, что еще хочет поиграть футбол. Нужно будет с ним поговорить. Безусловно, он будет важной фигурой для всех в клубе. Всё зависит от него.
Если он хочет провести еще один сезон в качестве футболиста, пусть попробует. Если же захочет помочь нам, я буду очень рад.
Напомним, что 37-летний Терри пару дней назад отказался переходить в «Спартак».