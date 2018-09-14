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Сарри пригласил Терри в тренерский штаб «Челси»

сегодня, 16:52

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пригласил в тренерский штаб бывшего игрока команды Джона Терри.

Я не знаю его ситуацию. В последний раз мы общались неделю назад. Безусловно, «Челси» - его дом.

Джон сказал мне, что еще хочет поиграть футбол. Нужно будет с ним поговорить. Безусловно, он будет важной фигурой для всех в клубе. Всё зависит от него.

Если он хочет провести еще один сезон в качестве футболиста, пусть попробует. Если же захочет помочь нам, я буду очень рад.

Напомним, что 37-летний Терри пару дней назад отказался переходить в «Спартак».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:56
Теперь ясно кто нагадил Спартаку.
drug01
drug01
сегодня в 17:55
Как он вовремя одумался о переходе в Спартак!!!!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:42
Вот и славно - нечего ему делать в России.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
сегодня в 17:34
так вот чем сериал должен был закончиться!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:01
легенда пищевика
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