Сарри пригласил Терри в тренерский штаб «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри пригласил в тренерский штаб бывшего игрока команды Джона Терри.

Я не знаю его ситуацию. В последний раз мы общались неделю назад. Безусловно, «Челси» - его дом.

Джон сказал мне, что еще хочет поиграть футбол. Нужно будет с ним поговорить. Безусловно, он будет важной фигурой для всех в клубе. Всё зависит от него.

Если он хочет провести еще один сезон в качестве футболиста, пусть попробует. Если же захочет помочь нам, я буду очень рад.