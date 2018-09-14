Терри: «Работаю над получением тренерской лицензии»

вчера, 23:58

Бывший защитник «Челси» Джон Терри провел тренировку вместе с лондонским клубом.

Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы провести тренировку с командой. Работаю над получением лицензии уровня А.

Напомним, что недавно Терри отказался от перехода в «Спартак».