Бывший защитник «Челси» Джон Терри провел тренировку вместе с лондонским клубом.
Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы провести тренировку с командой. Работаю над получением лицензии уровня А.
Напомним, что недавно Терри отказался от перехода в «Спартак».
Это дурацкая исTERRYя.
Надо тролить не Спартак, а английские ФАЛЬСИФИКАТОРСКИЕ СМИ!!!
Терри СТРУСИЛ и СДАЛСЯ на милость английских информационных ПРОВОКАТОРОВ, которые развернули в прессе Англии травлю Терри и его семьи.
Терри осуждать не стоит за ТРУСОСТЬ!
Его английские СМИ поставили перед ЖЕСТКИМ выбором!
Терри испугался за свою семью, а угроза английских СМИ была РЕАЛЬНАЯ!
Они обещали Терри устроить варфоломеевскую ночь, подвергнуть его и его семью ЧУДОВИЩНОЙ травле.
Вы что??? не знаете английских СМИ - этих ФАЛЬСИФИКАТОРОВ и информационных махинаторов шантажистов???
Спартак потерпевшая сторона от ШАНТАЖА английских СМИ!!!
Это они ШАНТАЖИРОВАЛИ Терри и его семью!
Спартак всё правильно сделал и не их вина в том, что английские СМИ ШАНТАЖИРОВАЛИ и УГРОЖАЛИ Терри и его семье информационной расправой!!!
Это дурацкая исTERRYя.
Надо тролить не Спартак, а английские ФАЛЬСИФИКАТОРСКИЕ СМИ!!!
Терри СТРУСИЛ и СДАЛСЯ на милость английских информационных ПРОВОКАТОРОВ, которые развернули в прессе Англии травлю Терри и его семьи.
Терри осуждать не стоит за ТРУСОСТЬ!
Его английские СМИ поставили перед ЖЕСТКИМ выбором!
Терри испугался за свою семью, а угроза английских СМИ была РЕАЛЬНАЯ!
Они обещали Терри устроить варфоломеевскую ночь, подвергнуть его и его семью ЧУДОВИЩНОЙ травле.
Вы что??? не знаете английских СМИ - этих ФАЛЬСИФИКАТОРОВ и информационных махинаторов шантажистов???
Спартак потерпевшая сторона от ШАНТАЖА английских СМИ!!!
Это они ШАНТАЖИРОВАЛИ Терри и его семью!
Спартак всё правильно сделал и не их вина в том, что английские СМИ ШАНТАЖИРОВАЛИ и УГРОЖАЛИ Терри и его семье информационной расправой!!!