Моуриньо: «Погба ни разу не говорил об уходе из МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подчеркнул, что полузащитник МЮ Поль Погба не говорил ему о том, что хочет покинуть клуб.

Поль вернулся с Кубка мира за неделю до старта чемпионата. Мы работаем вместе уже около двух месяцев, и он ни разу не сказал мне, что хочет уйти. Ни разу. Он никогда не говорил мне об этом.

Я могу комментировать только то, что имеет под собой реальную основу, а не то, что я читаю или слышу [в СМИ ]. Я напрямую связан только с игроками, в том числе и с Полем, и он никогда не говорил, что хочет уйти.

Если он ни разу этого не говорил, значит он хочет остаться. Таков мой вывод.

В прошлом сезоне у нас был такой же разговор о Феллаини. Я надеюсь, что они останутся в клубе.