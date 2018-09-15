Юндер: «Думаю, после той игры с „Барсой“ „Реал“ стал больше уважать „Рому“»

Полузащитник «Ромы» Дженгиз Юндер в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» выразил мнение, что другие клубы стали с большим уважением относиться к римлянам после их победы над «Барселоной» в прошлом сезоне ЛЧ . Римский клуб на выезде уступил «сине-гранатовым» со счётом 1:4, но дома смог победить 3:0 и выйти в полуфинал турнира.

В матче с «Барселоной» мы добились результата, который мало кто мог ожидать после первой встречи.

Это было невероятно. Никто не ждал такого исхода. Думаю, после этой игры «Реал» и другие клубы стали более уважительно относиться к нам.

В воскресенье мы играем с «Кьево». Постараемся победить их, а затем сосредоточимся на «Реале».