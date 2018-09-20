Лопетеги: «Знали, что если не используем шансы, то „Рома“ реализует свои»

Наставник «Реала» Хулен Лопетеги прокомментировал домашнюю победу над «Ромой» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов (3:0).

Я доволен триумфом своей команды в матче с таким соперником, как «Рома», который, как мы ожидали, усложнит нам задачу.

Команда вышла на игру с правильным настроем и создавала моменты. Я не нервничал на бровке, просто был активен. Мы знали, что если не воспользуемся своими шансами, то «Рома» рано или поздно реализует собственные моменты.

«Реал» сыграл блестяще и заслужил три очка. Мариано вышел ближе к концу и использовал свой шанс. Сезон очень длинный, нам понадобятся все игроки. Модрич провёл очень хорошую встречу, он не забил, но перемещался по всему полю.