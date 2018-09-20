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Лига Европы 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.32 5.56 10.50
19:55 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 3.75 3.13 2.15
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19:55 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 1.43 4.90 8.60
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Бонуччи: «Мурильо сам положил руки на Роналду, рядовое столкновение»

сегодня, 01:58
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия0 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подвёл итоги выездной игры с «Валенсией» в Лиге чемпионов (2:0) и прокомментировал удаление нападающего туринцев Криштиану Роналду на 29-й минуте встречи.

«Ювентус» доказал, что является отличной командой, которая может достичь успеха, несмотря на возникающие по ходу игры препятствия. Мы увозим домой победу, которая имеет фундаментальное значение для всего сезона.

Удаление Роналду? Насколько я мог видеть, это было вполне рядовое столкновение. Мурильо сам положил руки на Роналду, а тот отреагировал. Такие вещи иногда случаются, но мы должны оставаться сильными.

Конечно, Роналду был зол. Рефери увидел то, что увидел, возможно, не очень чётко. Ну а мы преодолели эти трудности.

Мы должны продолжать оставаться командой. Лично я буду, как и раньше, выкладываться изо всех сил как на поле, так и вне его.

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