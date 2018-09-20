Де Росси: «„Реал“ деморализовывал нас, заставляя бегать за мячом»

Капитан «Ромы» Даниэле Де Росси прокомментировал поражение от «Реала» (0:3) в гостевом матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Когда ты играешь против команды, которая постоянно заставляет тебя бегать по полю без мяча, это всегда деморализует.

У нас были возможности для проведения опасных контратак, но защитники соперника сыграли очень хорошо, как и форварды. Так что нам было тяжело поразить их ворота.

Я увидел лучший настрой «Ромы», если сравнивать с воскресной игрой.

Ты можешь прочитать игру тысячу раз, но если за дело берутся выдающиеся футболисты, они найдут способ тебя обыграть. Они сильны, но мы должны помнить о своей силе и продемонстрировать её вновь.

Мы можем только продолжать трудиться. Нужно сосредоточиться на игре с «Болоньей», и только на ней. Нам нужны очки в Серии A. И взять их будет непросто.