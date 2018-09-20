Артета: «В другой день „Сити“ удалось бы отыграться»

Тренер «Манчестер Сити» Микель Артета прокомментировал домашнее поражение от «Лиона» (1:2) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мы увидели два совершенно разных тайма. Мы позволили сопернику провести слишком много контратак и были за это наказаны. Во втором тайме мы доминировали и играли на чужой половине поля, создав множество моментов у их ворот.

Я думал, что мы сможем отыграться. Мы очень хорошо отреагировали на такой счёт. В другой день нам бы удалось довести это до конца.

Пропуская простые голы, вы усложняете себе задачу. Замены изменили игру, но иногда уже слишком поздно что-то менять. Мы разочарованы. Как правило, дома мы сильны. Теперь мы должны добыть победу на выезде.