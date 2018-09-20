Фекир: «Тренер не хотел, чтобы мы ехали в Манчестер стоять в обороне»

Капитан «Лиона» Набил Фекир прокомментировал гостевую победу над «Манчестер Сити» (2:1) в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Это отличный результат. Мы исправили те ошибки, что допустили в матче с «Каном», и сыграли как команда. Тренер не хотел, чтобы мы ехали сюда стоять в обороне. Мы старались играть в футбол, даже если не слишком часто владели мячом.

Мы провели несколько хороших атак и были вознаграждены за это. Мы насладимся этой победой. Ответили своим критикам на поле. Ключом к успеху было наше единство. Мы играли вместе и работали друг на друга.

Самое главное, что мы победили и показали хорошую игру. Это даёт нам надежду. Мы знаем, что у нас непростая группа с «Шахтёром» и «Хоффенхаймом», но если мы будем играть так в каждом матче, у нас есть хороший шанс выйти в плей-офф.