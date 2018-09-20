Марселино: «Было видно, что это удаление очень сильно задело Роналду»

Главный тренер «Валенсии» Марселино прокомментировал домашнее поражение от «Ювентуса» (0:2) в Лиге чемпионов и поделился мнением об удалении нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду на 29-й минуте встречи после столкновения с защитником хозяев Джейсоном Мурильо.

«Валенсия» столкнулась с прекрасной командой, которая была лучше нас.

После удаления игра выровнялась, но соперник воспользовался нашими ошибками. Голы с пенальти стали для нас серьёзным ударом. Пропустив в концовке первого тайма, а затем в начале второго в матче против таких мастеров, вам будет очень трудно отыграться.

Я не видел инцидента с Роналду. Но было заметно, что эта карточка очень его задела. Он даже заплакал, потому что был уверен, что не сделал ничего плохого.