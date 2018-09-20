Моуриньо: «Погба подустал в концовке, но сегодня он показал свой класс»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подвёл итоги выездной встречи с «Янг Бойз» (3:0) в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Полузащитник МЮ Поль Погба записал на свой счёт дубль и результативную передачу.

МЮ сделал свою работу. Не феноменально, но достаточно хорошо. После первого гола игра была под контролем. Нам нужно было только продолжить забивать, чтобы доиграть матч без нервов.

Я чувствовал, что Поль немного подустал в концовке, но он показал свой класс. Он придавал команде скорость, которая временами была нам необходима, помогал удерживать мяч и сохранять высокий темп. Он забил хороший гол и показал свой характер во время пробития пенальти.

Я считаю, что Далот был очень хорош сегодня, но предпочитаю говорить об обоих фланговых защитниках. Шоу сыграл так, как делает это с начала сезона. Что касается Далота, это один из лучших правых защитников Европы. Впереди у него целая жизнь в «Манчестер Юнайтед».