Стоунз: «Мы ужасно разочарованы»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз поделился эмоциями после домашнего поражения от «Лиона» (1:2) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Мы ужасно разочарованы. Очень неприятно пропускать два гола так, как это сделали мы. В перерыве мы выглядели поникшими. Однако мы подняли головы и второй тайм провели лучше, но итоговый результат был разочаровывающим.

Это первая игра. Всё только начинается. Мы не чувствуем давления снаружи, а сами ставим себя в неприятное положение. Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Ждём следующего матча. Впереди ещё много игр, и мы должны сохранять позитивный настрой.