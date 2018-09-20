Каземиро: «Модрич молодец, но „Золотой мяч“ должен получить Роналду»

Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Ромой» (3:0) в Лиге чемпионов выразил мнение, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить шестой «Золотой мяч» в карьере.
Лука [Модрич] провёл впечатляющий год. Но, на мой взгляд, «Золотой мяч» заслуживает получить Криштиану Роналду, потому что он был лучше всех на протяжении всего прошлого сезона.
При живом Модриче такое говорить.
В таких моментах не надо ничего говорить.
При живом Модриче такое говорить.
В таких моментах не надо ничего говорить.