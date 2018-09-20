Каземиро: «Модрич молодец, но „Золотой мяч“ должен получить Роналду»

сегодня, 04:15

Полузащитник «Реала» Каземиро после победы над «Ромой» (3:0) в Лиге чемпионов выразил мнение, что его бывший одноклубник Криштиану Роналду заслуживает получить шестой «Золотой мяч» в карьере.