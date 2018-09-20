Защитник «Аякса»: «Я забил почти столько же, сколько Месси ПСВ»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико прокомментировал свой дубль в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против АЕКа (3:0).
Мой первый гол был наиболее важным, потому что он вскрыл игру. Что касается второго, я должен признать, что мне немного повезло.
Я забил почти столько же, сколько Месси прошлой ночью. Но я не знаю, смотрел ли он нашу игру.
Это был нелёгкий матч, особенно это касается первого тайма. Но это то, чего ты ожидаешь от игры Лиги чемпионов.
Напомним, во вторник форвард «Барселоны» Лионель Месси оформил хет-трик в домашней игре Лиги чемпионов с ПСВ (4:0).