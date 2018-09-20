Защитник «Аякса»: «Я забил почти столько же, сколько Месси ПСВ»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико прокомментировал свой дубль в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против АЕКа (3:0).

Мой первый гол был наиболее важным, потому что он вскрыл игру. Что касается второго, я должен признать, что мне немного повезло.

Я забил почти столько же, сколько Месси прошлой ночью. Но я не знаю, смотрел ли он нашу игру.

Это был нелёгкий матч, особенно это касается первого тайма. Но это то, чего ты ожидаешь от игры Лиги чемпионов.