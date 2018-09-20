Пьянич: «Мне было нелегко пробивать эти пенальти»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич поделился впечатлениями от выездного матча с «Валенсией» (2:0) в рамках 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Боснийский хавбек принёс своей команде победу, реализовав два пенальти.

«Ювентус» сделал что-то похожее пару лет назад, вдесятером обыграв «Лион». В том году мы дошли до финала ЛЧ и хотим сделать это снова.

Мне было нелегко подходить к 11-метровой отметке. Я думал о том, как мяч не хотел идти в ворота в предыдущие разы. Также я думал и о Нето, который три года играл с нами и которому я бил пенальти на тренировках.