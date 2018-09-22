Матич заплатил 70 тысяч евро на операцию для больного раком ребенка

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич помог оплатить операцию для больного раком ребенка.

У маленького Душана Тодоровича была обнаружена нейробластома - опухоль надпочечника. Болельщики «Партизана» и «Црвены Звезды» попытались собрать необходимые 190 тысяч евро для оплаты дорогостоящей операции в Барселоне, но даже их совместных усилий не хватало, чтобы получилась вся сумма. Однако на помощь пришел Матич, который доплатил недостающие средства в размере 71 тысячи евро.

Мальчик немедленно отправился в Испанию для процедур, которые могут спасти ему жизнь.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду профинансирует строительство детской больницы в Чили.