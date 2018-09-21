Испания в Америке. Мощное сопротивление

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Идея проводить матчи чемпионата Испании в США встретила неожиданно агрессивную реакцию со многих сторон. «Соккер.ру» спрашивает мнение читателей.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас тот еще аферист. Он задумал проводить игры чемпионата Испании в США , под шумок заключил контракт на несколько лет с американской компанией, а теперь вовсю воюет на нескольких фронтах, отбивая правомерность своего решения. По идее Тебаса был нанесен мощный удар. ФИФА негативно оценила ее, а Федерация футбола Испании вовсе заблокировала планы. Давайте мы с вами посмотрим на аргументы обеих сторон конфликта.

За игры в США . Новые спонсоры для клубов

Тебас во всех своих интервью делает благовидное лицо добродетели и утверждает, что все старания – только ради клубов, «ради них болезных» и только. По его задумке, игры за границей позволят испанским командам находить спонсоров, открывать для себя американский рынок, который богат не только попкорном и колой, но и крупными инвесторами. По мнению Тебаса, так не только «Барселона» и «Реал», но и другие команды смогут получить солидных спонсоров. «Жирона» должна была оказаться первой, поскольку по плану Ла Лиги именно ее матч с «Барселоной» в январе должен был состояться в Майами. Федерация запретила. Пока.

Против игр в США . Дополнительное расходование ресурсов

В клубах были огорошены соглашением Ла Лиги, которая их мнение не спросили. И даже если некоторые команды в самой идее не видят ничего плохого, их обидело пренебрежительное отношение. Могли бы посоветоваться для виду хотя бы. Конечно, сразу возник вопрос о том, кто заплатит за это веселье. Ла Лига утверждает, что все расходы на себя берет американский партнер. Но нужно понимать, что в любом случае провести игру отдельного тура чемпионата страны на другой стороне океана – это серьезная логистическая задача. К тому же смена часовых поясов, неизбежные проблемы с адаптацией. Это не то же самое, что сгонять по Испании в соседний городок.

За игры в США . Расширение аудитории чемпионата

Еще один аргумент Тебаса – привлечение внимания к чемпионату Испании. Каждый год он жалуется на то, что Английская Премьер-Лига все подминает под себя, получает невероятные деньги от спонсоров, даже аутсайдер АПЛ способен платить игрокам гораздо больше, чем участник еврокубков от Испании. И Тебас с завистью смотрит на Туманный Альбион, пытаясь за ним тянуться. По его мнению, демонстрация живьем игр родного первенства за океаном сильно продвинет интерес к Ла Лиге во всем мире.

Против игр в США . Местные болельщики без футбола

Но не нужно забывать про испанских фанатов. Для многих провинциальных городов игра родной команды в чемпионате – особый день, особый праздник. Семьи с детьми приходят на несколько часов на стадион, посвящая вечер футболу, прививанию патриотизма, приобщению к культуре. А тут получится, что условные фанаты «Жироны» окажутся обделенными, поскольку их родная команда будет проводить домашний тур где-то в США . Тут же возникнет вопрос о том, зачем американцам эта самая «Жирона». Придут поглазеть на Месси? Ну, то есть замысел Тебаса все равно сомнителен. Он сможет привлекать заокеанскую аудиторию на игры «Жироны» и ей подобных только тогда, когда те играют с «Реалом» и «Барселоной». Тут тогда можно пожалеть фанатов этих клубов, которые вряд ли могут мотаться так часто в США .

За игры в США . Прорубить окно в глобализацию

Тебас еще считает, что он в отличие от отсталой консервативной Европы смотрит в будущее, где границ нет, а футбол целиком интернационален. Даже когда речь идет о первенстве конкретной страны. Реализация этой идеи позволит ему хоть в чем-то утереть нос англичанам, которые, как кажется, во всем обскакали Ла Лигу. А нужно понимать, насколько Тебас ревностно воспринимает эту тему и как хочет быть лучше АПЛ в чем-либо. Кто знает, если тема с чемпионатом Испании за рубежом пройдет, то все другие страны то же самое попытаются реализовать. И тогда Тебас будет местным Петром I.

Против игр в США . Национальное должно оставаться национальным

Этот аргумент используют ФИФА и Федерация футбола Испании. По их мнению, проведение игр национального первенства в других странах нивелирует ту самую национальную принадлежность. Футбол Испании, получается, не для испанцев. Это как-то не по-людски. Либо люди просто чувствуют, что денежный поток резко мимо направился и на играх «Барселоны» за рубежом может навариться только Тебас, а не вся эта дружная ватага чиновников. Пафосными словами о национальном интересе они в своей позиции и прикрываются, утверждая хладнокровно, что не увидели у Тебаса аргументов в пользу его идеи.

За игры в США . Это дело добровольное

Одним из основных тезисов позиции Тебаса является добровольность. «Барселона» всеми руками «за», например, «Жирона» тоже согласилась. И вроде бы ничего не должно мешать, если речь идет о нормальном демократическом процессе. Но всегда найдется надчиновник, который против. В любом случае, клубы оценили оговорку о том, что это дело добровольное. За счет данного условия некоторые команды Тебасу удалось переманить на свою сторону. А еще он ответил ФИФА в лице Джанни Инфантино по поводу национального, заметив, что в той же MLS играют три канадские команды. Причем одна из них – чемпион MLS . И при этом в самой Канаде есть своя профессиональная лига. Как тебе такое, Джанни?

Против игр в США . Ла лига использует клубы