Испанская ФФ отказала в проведении матча «Жирона» - «Барселона» в США

сегодня, 17:45

Испанская федерация футбола ответила отказом на запрос руководства Ла Лиги провести матч 21-го тура между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. В федерации футбола не услышали аргументированных доводов, что перенос игры не навредит болельщикам клубов, а также соответствует законам и условиям телевизионных договоров.