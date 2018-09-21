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Испанская ФФ отказала в проведении матча «Жирона» - «Барселона» в США

сегодня, 17:45
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона-:-Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона26.01.2019 Не начался

Испанская федерация футбола ответила отказом на запрос руководства Ла Лиги провести матч 21-го тура между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. В федерации футбола не услышали аргументированных доводов, что перенос игры не навредит болельщикам клубов, а также соответствует законам и условиям телевизионных договоров.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 17:55
не видать Америке Ла Лигу. может им ФНЛ отвезти?
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
сегодня в 17:55
Посмели отказать пиндосам)
Ждём бомбардировок каталунии или санкции)
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 17:51
Не стали дожидаться несанкционированного митинга. Разумный отказ.
Руководства почти везде одинаковые,живут одним днем.Срубить деньжат,наплевав на всех.
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