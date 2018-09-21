Испанская ФФ отказала в проведении матча «Жирона» - «Барселона» в США

Испанская федерация футбола ответила отказом на запрос руководства Ла Лиги провести матч 21-го тура между «Жироной» и «Барселоной» в Майами. В федерации футбола не услышали аргументированных доводов, что перенос игры не навредит болельщикам клубов, а также соответствует законам и условиям телевизионных договоров.
Ждём бомбардировок каталунии или санкции)
Ждём бомбардировок каталунии или санкции)
Руководства почти везде одинаковые,живут одним днем.Срубить деньжат,наплевав на всех.
Руководства почти везде одинаковые,живут одним днем.Срубить деньжат,наплевав на всех.