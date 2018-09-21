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УЕФА представил отчет заявок Германии и Турции на проведение Евро-2024

сегодня, 15:57

УЕФА опубликовал отчет об оценке заявок Футбольного союза Германии (DBF) и Турецкой футбольной федерации (TFF) на проведение Евро-2024. Эти страны стали единственными, которые изъявили желание принять матчи турнира.

В каждой заявке представлено 10 стадионов. Все арены из списка в Германии используются в настоящее время, а вот стадионы в Турции готовы не все. Арены в Анкаре и Стамбуле подлежат реконструкции, а в Анталье - модернизации.

Оценивались также такие критерии, как безопасность, порядок транслирования матчей, транспортная инфраструктура, правовые вопросы, рекламная кампания и другие. Страны также рассказали о своих целях и задачах, которые поможет реализовать проведение европейского первенства.

Страна-хозяйка Евро-2024 определится 27 сентября на заседании исполкома УЕФА в Ньоне.

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Все комментарии
iNels
iNels
сегодня в 16:16
туркам пусть отдадут. немцам жирно больно после чм-06
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 16:11
Немцы выиграют
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