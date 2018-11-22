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Гвардиола: «В АПЛ я стал более сильным тренером»

сегодня, 07:25

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что опыт работы в английской Премьер-Лиге позволил ему стать более сильным тренером.

По сравнению с периодом, когда я работал в «Баварии» и «Барселоне», сейчас я более сильный тренер. Просто благодаря тому, что я работаю здесь [в Англии].

Чувствую, что здесь я стал лучше, потому что научился справляться со многими обстоятельствами этого невероятного чемпионата.

Это самая жёсткая лига, учитывая количество матчей, погоду, то, как судьи дают здесь играть, и число претендентов на титул, а их здесь немало. Это единственная страна, где пять-шесть команд претендуют на победу в Премьер-Лиге.

Напомним, недавно легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что считает Жозе Моуриньо лучшим тренером в сравнении с Гвардиолой.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808 ответил КЭТиК
   517 / 783
сегодня в 14:12
Постоянно по лучшим клубам....... Попробовал бы потренировать середняка.
А для чего ему середняк?)
У него всегда предложения от топ-клубов имеются.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил Juve14
   187 / 783
сегодня в 10:28
Да вы на Зидана молиться будете, может возьмёте свою долгожданную лч
dzvinka
dzvinka
   43 / 783
сегодня в 10:12
это верно. и про него, и про лигу.
Тоттенхэм
Тоттенхэм
   526 / 783
сегодня в 09:45
Благодаря топ составу!
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус
   525 / 783
сегодня в 09:17
Какой ты тренер, физруоло
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska plus
   129 / 783
сегодня в 08:22
Один из самых прагматичных, скорее. Имхо, один из самых сильных тренеров не должен вылетать 5 лет подряд с треском из ЛЧ с топ-клубами.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий ответил КЭТиК
   172 / 783
сегодня в 08:21
Лучшие тренеры трерируют лучшие клубы ..зачем ему середняк
КЭТиК
КЭТиК
   135 / 783
сегодня в 08:13
Постоянно по лучшим клубам....... Попробовал бы потренировать середняка.
Juve14
Juve14 ответил Manny_Pacquiao
   311 / 783
сегодня в 08:04
Это жестоко, и за что нам это наказание?)
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   187 / 783
сегодня в 07:54
Думаю пока нет Зидана, он сильнейший тренер. Зидану пока рано в апл, надо для начала юве потренировать
ndedov
ndedov
   146 / 783
сегодня в 07:51
Молодец какой.
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 07:30
Пеп один из сильных тренеров если не самый сильный.
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