Гвардиола: «В АПЛ я стал более сильным тренером»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что опыт работы в английской Премьер-Лиге позволил ему стать более сильным тренером.

По сравнению с периодом, когда я работал в «Баварии» и «Барселоне», сейчас я более сильный тренер. Просто благодаря тому, что я работаю здесь [в Англии].

Чувствую, что здесь я стал лучше, потому что научился справляться со многими обстоятельствами этого невероятного чемпионата.

Это самая жёсткая лига, учитывая количество матчей, погоду, то, как судьи дают здесь играть, и число претендентов на титул, а их здесь немало. Это единственная страна, где пять-шесть команд претендуют на победу в Премьер-Лиге.