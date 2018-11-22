Дрогба: «Возглавь Моуриньо „Сити“, он бы два-три раза взял с ними АПЛ»

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба встал на защиту своего бывшего наставника Жозе Моуриньо, ныне возглавляющего «Манчестер Юнайтед».
Думаю, если поставить Моуриньо у руля «Манчестер Сити», то он дважды возьмёт с ними чемпионство, а может, и три раза.
Его критикуют потому, что он установил стандарт непрекращающихся побед, а сейчас они не приходят.
Сейчас он всё ещё в «Манчестер Юнайтед». Взгляните на других тренеров, что были в МЮ в последние годы. Нелегко быть наставником «Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона, да и бюджет, который был у них раньше, отличается от того, что имеется сейчас.
Люди обращают своё внимание лишь на лучших, а он как раз является одним из лучших. Вот, почему ему так достаётся.
Напомним, недавно легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что хотел бы поучиться у Моуриньо, так как считает его лучшим тренером в сравнении с Хосепом Гвардиолой.
Гвардиола в принципе тоже конечно, но при нём красивая осмысленная игра всётаки чаще. Тоесть видно что не только за счёт исполнителей, но и тренерская мысль есть.
Тоже самое было у Моура в Реале и Челси второго пришествия - комбинация сильных исполнителей и продуманная тактика.
Поэтому да, конечно же при Моуре МС был бы так же одним из фаворитов и выигрывал бы АПЛ... Ну да, игра была бы менее красивая, но выиграл бы точно.
Гвардиола в принципе тоже конечно, но при нём красивая осмысленная игра всётаки чаще. Тоесть видно что не только за счёт исполнителей, но и тренерская мысль есть.
Тоже самое было у Моура в Реале и Челси второго пришествия - комбинация сильных исполнителей и продуманная тактика.
Поэтому да, конечно же при Моуре МС был бы так же одним из фаворитов и выигрывал бы АПЛ... Ну да, игра была бы менее красивая, но выиграл бы точно.
Моуриньо сильно изменился.
Просто Дрогба не знает об этом.
Моуриньо сильно изменился.
Просто Дрогба не знает об этом.