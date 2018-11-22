Дрогба: «Возглавь Моуриньо „Сити“, он бы два-три раза взял с ними АПЛ»

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба встал на защиту своего бывшего наставника Жозе Моуриньо, ныне возглавляющего «Манчестер Юнайтед».

Думаю, если поставить Моуриньо у руля «Манчестер Сити», то он дважды возьмёт с ними чемпионство, а может, и три раза.

Его критикуют потому, что он установил стандарт непрекращающихся побед, а сейчас они не приходят.

Сейчас он всё ещё в «Манчестер Юнайтед». Взгляните на других тренеров, что были в МЮ в последние годы. Нелегко быть наставником «Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона, да и бюджет, который был у них раньше, отличается от того, что имеется сейчас.

Люди обращают своё внимание лишь на лучших, а он как раз является одним из лучших. Вот, почему ему так достаётся.