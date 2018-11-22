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Дрогба: «Возглавь Моуриньо „Сити“, он бы два-три раза взял с ними АПЛ»

сегодня, 05:31

Экс-нападающий «Челси» Дидье Дрогба встал на защиту своего бывшего наставника Жозе Моуриньо, ныне возглавляющего «Манчестер Юнайтед».

Думаю, если поставить Моуриньо у руля «Манчестер Сити», то он дважды возьмёт с ними чемпионство, а может, и три раза.

Его критикуют потому, что он установил стандарт непрекращающихся побед, а сейчас они не приходят.

Сейчас он всё ещё в «Манчестер Юнайтед». Взгляните на других тренеров, что были в МЮ в последние годы. Нелегко быть наставником «Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона, да и бюджет, который был у них раньше, отличается от того, что имеется сейчас.

Люди обращают своё внимание лишь на лучших, а он как раз является одним из лучших. Вот, почему ему так достаётся.

Напомним, недавно легендарный аргентинский футболист Диего Марадона заявил, что хотел бы поучиться у Моуриньо, так как считает его лучшим тренером в сравнении с Хосепом Гвардиолой.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 14:55
Дрогба прав.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   258 / 783
сегодня в 12:22
Зачем "заводить рака за камень". У Мавра бюджет стал такой, что любой может купить таких игроков , которые могли завоевать 5 раз АПЛ.
anyway
anyway
   156 / 783
сегодня в 11:44
как минимум в финале эльче мщ точно бы сыграл
Artuom
Artuom ответил allemz
   200 / 783
сегодня в 10:28
И что? Манчини недотренер какой-то?
В нулевые был хорошим тренером, но все последние годы явно сильно сдал. МС выиграл АПЛ при нём(точно так же как и при Пелегрини) явно за счёт скупки сильных игроков.

Гвардиола в принципе тоже конечно, но при нём красивая осмысленная игра всётаки чаще. Тоесть видно что не только за счёт исполнителей, но и тренерская мысль есть.

Тоже самое было у Моура в Реале и Челси второго пришествия - комбинация сильных исполнителей и продуманная тактика.

Поэтому да, конечно же при Моуре МС был бы так же одним из фаворитов и выигрывал бы АПЛ... Ну да, игра была бы менее красивая, но выиграл бы точно.
allemz
allemz ответил Artuom
   17 / 783
сегодня в 09:16
С МС даже Манчини брал АПЛ, так что явно не бред.
И что? Манчини недотренер какой-то?
Sadjon
Sadjon
   580 / 783
сегодня в 08:34
согласен с его словами....Жозе реально крут
Artuom
Artuom ответил allemz
   200 / 783
сегодня в 08:30
Бред.
С МС даже Манчини брал АПЛ, так что явно не бред.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   187 / 783
сегодня в 07:57
В сити игроки все маленького роста, а моуру нужны игроки типо феллайни, матича. Так что, вождь, ничего бы он не взял. Моур как тренер кончился, ему надо возглавлять сборные, где автобусы выигрывают титулы, как Португалия(Евро), Франция( чм)
allemz
allemz
   17 / 783
сегодня в 07:06
Бред.
Остапчук 67
Остапчук 67
   115 / 783
сегодня в 06:55
Это все просто разговоры.
Моуриньо сильно изменился.
Просто Дрогба не знает об этом.
Igo0rek
Igo0rek
   76 / 783
сегодня в 06:52
Хорошо что не возглавил!
ДСА
ДСА
   86 / 783
сегодня в 06:05
С Манчестер Сити и Черчесов имел бы шанс стать чемпионом.
Гус Пойет
Гус Пойет
   41 / 783
сегодня в 05:54
Разговор из цикла про бабушкины бубенчики
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