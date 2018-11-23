Моуриньо: «Шоу, Рэшфорд, Лингард и Марсьяль - испорченные дети»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо упрекнул своих игроков Люка Шоу, Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Джесси Лингарда в отсутствии зрелости.

Им не хватает зрелости. На личном уровне. Сейчас они просто испорченные дети.

Вообще у современных детей совсем другая жизнь, нежели была у нас, они живут в комфортной среде. На игроков оказывает слишком большое влияние окружение. Теперь молодежь взрослеет медленнее.

Футболистам не хватает характера и личных качеств.