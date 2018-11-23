Клопп пошутил, что ради рекорда он выпустит 11 защитников против «Уотфорда»

сегодня, 17:50

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в шутливой форме отреагировал на вопрос журналиста о том, что его команда в предстоящем матче против «Уотфорда» может установить рекорд.

В матче против «Уотфорда» красные могут установить собственный оборонительный рекорд, в случае если они отыграют на ноль.

Честно, я не знал про этот рекорд. Что ж тогда мне придется выпустить 11 защитников завтра. В любом случае нас ждет сложный поединок. «Уотфорд» не просто так идет на седьмом месте. Дома они проиграл всего две игры.

Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом».