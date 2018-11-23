Почеттино: «Хотим обыграть и „Челси“, и „Интер“, и „Арсенал“»

сегодня, 18:07

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от предстоящих игр команды в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Тоттенхэма» в эти выходные предстоит сыграть с «Челси», посреди недели «шпоры» встретятся с «Интером», а в следующие выходные сыграют с «Арсеналом».

Для нас важна каждая предстоящая игра. Необходимо подойти к предстоящим матчам в полной боевой готовности. Безусловно, мы хотим выиграть все эти матчи. На данный момент мы сфокусированы на игре с «Челси» и стараемся не думать об «Интере» и «Арсенале».

Ранее Почеттино прокомментировал возможное продление контракта полузащитника Кристиана Эриксена с клубом.