  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.86 2.07
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.128 9.90 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.48 4.40 7.00
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяНовости

Матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» состоится сегодня в 23:00

сегодня, 01:42
Ривер ПлейтЛоготип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)-:-Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс01:15 Матч перенесен

Ответный финал Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» перенесен из-за нападения фанатов на футболистов гостей.

В результате атаки у нескольких игроков обнаружены порезы от осколков стекла, некоторых тошнило из-за газа. Поединок состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

Предлагаем посмотреть ещё одно видео с места событий:

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Начало ответного матча финала Кубка Либертадорес перенесли на час
Вчера, 23:25 Комментарии5
ОфициальноРПЛ выступила против матча в манеже между «Енисеем» и «Ахматом»
22 ноября Комментарии25
«Енисей»: «Мы не обязаны обращаться в „Ахмат“ о переносе матча в манеж»
22 ноября Комментарии8
«Ахмат»: «Можем бойкотировать матч против „Енисея“»
22 ноября Комментарии16
«Ахмат» летом отказался поменяться кругами с «Енисеем»
22 ноября Комментарии5
Ровно через четыре года стартует чемпионат мира в Катаре
21 ноября Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   85 / 799
сегодня в 02:30
ну тут либо Бока поплывёт.и в дым продует
либо соберутся и с двух ног снесут Ривер.но это врятли.ибо там много игроков получили травмы
Zen-Aku
Zen-Aku
   781 / 799
сегодня в 01:45
И это правильное решение!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100