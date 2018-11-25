Матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» состоится сегодня в 23:00

Ответный финал Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс» перенесен из-за нападения фанатов на футболистов гостей.
В результате атаки у нескольких игроков обнаружены порезы от осколков стекла, некоторых тошнило из-за газа. Поединок состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
Предлагаем посмотреть ещё одно видео с места событий:
либо соберутся и с двух ног снесут Ривер.но это врятли.ибо там много игроков получили травмы
либо соберутся и с двух ног снесут Ривер.но это врятли.ибо там много игроков получили травмы