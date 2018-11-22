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«Енисей»: «Мы не обязаны обращаться в „Ахмат“ о переносе матча в манеж»

сегодня, 14:23
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев заявил, что красноярский клуб не должен был обращаться в «Ахмат» по поводу проведения матча 16-го тура РПЛ в манеже.

По поводу того, что мы не обращались в «Ахмат» – когда мы собираемся проводить матч не на основной, а на резервной арене, то необходимо обратиться только в РФС. Так что мы все сделали верно.

Всё о скандале вокруг матча "Енисей" - "Ахмат"

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Все комментарии
mat73
mat73
   104 / 783
сегодня в 16:22
Не, ну договариваться надо было по-любому! Но заранее, а не за день-два до матча..
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   273 / 783
сегодня в 15:45
Один раз играли в душегубке с Уралом,хватит.
МапС
МапС
   136 / 783
сегодня в 15:39
Если манеж заявлен как резервный стадик, то в чём проблема?
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 14:42
Какая наглость.
Крейсер
Крейсер
   185 / 783
сегодня в 14:29
Ну и правильно.
Тереку нужно было соглашаться на обмен кругами. Теперь побегают чуток в манеже. В следующий раз сговорчивее будут.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   108 / 783
сегодня в 14:26
Много шума вокруг клуба ФНЛ.
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