«Енисей»: «Мы не обязаны обращаться в „Ахмат“ о переносе матча в манеж»

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев заявил, что красноярский клуб не должен был обращаться в «Ахмат» по поводу проведения матча 16-го тура РПЛ в манеже.

По поводу того, что мы не обращались в «Ахмат» – когда мы собираемся проводить матч не на основной, а на резервной арене, то необходимо обратиться только в РФС . Так что мы все сделали верно.