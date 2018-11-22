«Ахмат» летом отказался поменяться кругами с «Енисеем»

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев признался, что летом красноярский клуб предлагал «Ахмату» поменяться кругами. Матч должен пройти в манеже 1 декабря, но грозненцы против такого решения.

В июне мы выходили на «Ахмат» – указывали, что было бы взаимовыгодно обменяться кругами, ведь в декабре в Сибири сложные погодные условия. Но нашу просьбу проигнорировали, никак не ответили, поэтому кругами и не поменялись.