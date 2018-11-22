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«Ахмат» летом отказался поменяться кругами с «Енисеем»

сегодня, 14:05
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат01.12.2018 в 14:00 Не начался

Первый заместитель директора «Енисея» Роман Суровцев признался, что летом красноярский клуб предлагал «Ахмату» поменяться кругами. Матч должен пройти в манеже 1 декабря, но грозненцы против такого решения.

В июне мы выходили на «Ахмат» – указывали, что было бы взаимовыгодно обменяться кругами, ведь в декабре в Сибири сложные погодные условия. Но нашу просьбу проигнорировали, никак не ответили, поэтому кругами и не поменялись.

Всё о скандале вокруг матча "Енисей" - "Ахмат"

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Все комментарии
Крейсер
Крейсер
   185 / 783
сегодня в 14:21
Федун прав. Нужен "климатический" календарь.
Крейсер
Крейсер ответил cska plus
   185 / 783
сегодня в 14:20
Выдумки, что выходили с предложением?
А при чём здесь тренер?
Каша у тебя какая-то в голове. Может пора заехать на ТО и заменить маргарин?
счет 7-0
счет 7-0
   82 / 783
сегодня в 14:17
Как все исказили!!!!!
cska plus
cska plus
   1 / 783
сегодня в 14:11
Выдумки, летом там был другой тренер из федуновского клана, сейчас Рахимов, с мозгами.
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